Decisión equivocada

Muy oportuno el editorial de EL TIEMPO, ante el frecuente fenómeno migratorio del hemisferio sur hacia el hemisferio norte y, sobre todo, por la medidas xenofóbicas adoptadas por algunos gobiernos. Se destaca el de Trump con el encarcelamiento de niños para separarlos de sus padres, retrotrayendo a la memoria épocas de ingrata recordación como la de la Alemania nazi. Lo que no se debe olvidar es que los países expulsores de población en mas de un caso fueron saqueados en sus riquezas por los de destino. Para buscar la solución, el editorialista cita cómo países que incrementan su ingreso per cápita disminuyen su urgencia de migrar.

Por tanto, el deber es ayudar al desarrollo de estos pueblos para que obtengan el bienestar en sus territorios y no se vean obligados a migrar, con los impredecibles riesgos que esto implica.



Fidel Vanegas Cantor

La consulta anticorrupción

Según algunos juristas, la legislación vigente es suficiente para combatir la pandémica corrupción oficial. Pero, igual, no lo han hecho, porque el mismo poder público lo impide y no hay autoridad que en solitario o en unión de unos pocos pueda enfrentarla con éxito. Son imperiosas la unión y contribución del pueblo colombiano, que debe empezar por su total respaldo a la consulta anticorrupción, sin aprensiones ni mezquindades políticas, para generar un mandato popular claro, preciso e ineludible. Es obvio que la consulta no erradicaría la corrupción, pero si contribuiría a ese propósito metiendo en cintura a los congresistas, que deben dar el mejor ejemplo de pulcritud, honestidad y racionalidad en el manejo de los dineros públicos y el ejercicio de su función legislativa. Le cuesta más al país la corrupción que la consulta, no solo en términos económicos.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Gracias, Pékerman

Desde hace más de seis años, el señor José Pékerman ha dirigido la Selección Colombia de fútbol. Su gestión seria y profesional nos llevó a dos mundiales; y hoy estamos entre los diez mejores equipos del mundo. El técnico y sus colaboradores han sido objeto de permanentes cuestionamientos por un sector de la prensa, y en particular del señor Carlos Antonio Vélez, quien lo descalifica en todos los campos. Lo sorprendente, aunque suene extraño en nuestro medio, es que ni Pékerman ni su equipo técnico, en una muestra de sensatez y cordura, han respondido jamás a los agravios. ¡Qué buen ejemplo!



Mario Patiño Morris

Un gran negocio

En este Mundial se ha puesto nuevamente de manifiesto que el fútbol es un gran negocio en el cual prevalecen los intereses económicos y el espectáculo por encima del deporte y el juego limpio. Los arbitrajes son una muestra de ello.

En el ciclismo pasa igual. En el Tour de France, al señor Froome le perdonan las culpas porque pertenece al equipo de ciclismo más rico del planeta. Es una gran tristeza que no se aplique la ley de forma igual para todos, como debe ser.



Óscar Pedraza Morales

