Debate de vida o muerte

Señor Director:



Su editorial del 24-8-2017 se refiere a la eutanasia. Si se habla de muerte sin dolor físico, recordemos que la medicina siempre debe guiarse por cumplir el juramento hipocrático: la salud no es un negocio, está primero la persona.

Es claro que las sentencias emitidas por la Corte Constitucional desde hace veinte años no siempre se cumplen, pues el criterio moral y la ética médica impiden que intereses individuales solo manifiesten una sed de dinero como fin, típico pensamiento primario a corto plazo. No dominamos la muerte; tratemos, en cambio, de mejorar la vida. No todo es plata, el erario siempre debe responder dignamente, los galenos deben admitir diferentes posiciones, para eso hay comités de expertos, decisiones en consenso.



- Diego Casabianca Escallón



* * * *



Señor Director:



La muerte digna es un caso que encierra un complejo debate entre la humanidad y las creencias religiosas. Pero tenemos que ser conscientes también de que debemos respetar las decisiones de los demás en el sentido de no querer o no poder resistir un suplicio cuando ya no hay más esperanzas de vida, inclusive de existencia tolerable.



Sin duda, hay situaciones tremendas a las que se enfrentan unas personas, sin ninguna esperanza de sanación, y es elemental pensar en que la salida es el descanso por medios legales. La vida le pertenece a cada uno y así lo ha entendido y reglamentado la Constitución. O sea, la carta máxima. Entonces, al formar parte de esta sociedad, solo se trata de cumplir la norma constitucional, que es obligación de todos.



- Pedro Samuel Hernández



Acoger a la fiscal venezolana

Señor Director:



Es buen gesto del señor Presidente de la República, de la Canciller y en general de todos los colombianos el acoger en nuestro país a la exfiscal de Venezuela. Pues es una persona valiosa que no se arrodilló ante el régimen corrupto y autoritario, ha sido una funcionaria dedicada a cumplir con su deber y con la verdadera función como Fiscal de la Nación, que no aceptó la constituyente amañada, fraudulenta e ilegal.



- Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

Que devuelvan el carril

Señor Director:



Pregunto a nuestro Alcalde Mayor, al IDU y a la Secretaría de Movilidad cuándo van a reponer los dos tramos de calzada que le quitaron al carril izquierdo de la autopista Norte, al construir las ampliaciones de TransMilenio. La reducción en esos puntos genera trancón y accidentes, mientras hay espacio al lado derecho para completar los tres carriles. No hay derecho a que eso haya ocurrido y no lo hayan solucionado oportunamente; además, que a nadie le importe. Por eso, la ciudad está en el estado que está. Es necesario actuar para mejorar la movilidad.



-Yosef Roitman

Bogotá

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com