De un venezolano en Colombia

Debo agradecer a EL TIEMPO por su especial sobre migración de venezolanos a Colombia. Llevo siete meses en este país; me recibió con los brazos abiertos, y no tengo queja alguna. Aunque seamos vecinos y tengamos muchas cosas en común, igual, son culturas distintas y hay que adaptarse a muchas costumbres, usos y modismos. Soy afortunado porque pude llegar a este país con un empleo que me ofreció la oportunidad de contar con papeles y estar legalmente. Pero muchos amigos que conozco, de Venezuela y otros nuevos, no tienen la misma suerte.

Son profesionales e igual han estado dispuestos a comenzar de nuevo, vendiendo planes de celulares, trabajando como personal de seguridad o meseros en restaurantes. La mejor forma de poder controlar este fenómeno, que no se detendrá, mientras Venezuela se deteriora cada vez más (a mi criterio, de forma irreversible), es que se puedan facilitar las condiciones para que podamos trabajar de forma legal y tranquila, contribuyendo a la economía colombiana y pudiendo aportar así nuestras experiencias y competencias a beneficio de este gran país, que tiene mucho potencial aún por explotar.Rafael Rojas

Patrullar la frontera

Si un río es la frontera, se entiende que esta es dinámica, las playas o riberas pueden dar unas veces hacia un lado y otras, hacia el otro. Ahora, desde el Gobierno venezolano provocar un enfrentamiento puede ser cortina de humo para minimizar los graves problemas que afrontan. Del lado colombiano ha existido secularmente descuido por los territorios fronterizos y litorales; por eso prosperaron allí las economías y poderes ilegales; pero ahora que hablamos de paz, el Estado debe hacer presencia. ¿No debe haber un patrullaje frecuente de las fuerzas navales? A propósito: así como Satena es una empresa de transporte aéreo relacionada con la FAC, ¿por qué no que haya una de transporte fluvial y marítimo relacionada con la Armada? Así se evita que se repitan hechos como el reciente, con una reacción tardía de parte de Colombia, ¡Ah! Siempre debe primar el diálogo, como corresponde a los dos países más hermanados de América Latina.



Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

Agua personalizada

Es increíble lo reportado en los noticieros hace pocos días, de que honorables miembros de la Cámara de Representantes ordenan agua embotellada personalizada con sus propios nombres, y además con un sobrecosto de más del 50 por ciento del valor real de venta consultado con el propio embotellador. Es decir, un acto que, además de egocéntrico, indelicado, ilógico e irresponsable con el erario y con el planeta, configura posible corrupción.



Mientras tanto, señores representantes, los niños de La Guajira mueren de hambre y de sed. Los autores de esta idea deben estar en la picota pública y no ser considerados para estos cargos.



Álvaro Pedraza Mantilla



