Cultura ciudadana, en escombros

Señor Director:



Se habla de los escombros en Bogotá, además de que es un problema de casi todas las ciudades capitales por falta de infraestructura y de logística para su depósito. El meollo del asunto, que hace más gravosa la situación, está en la ausencia de cultura ciudadana, en el manejo desde su origen y la trazabilidad.

El generador de escombros, cuando se le facilita, los deja botados, sin importar el daño que se cause al ornato, al ambiente y a la salud; el transportador, cuando ve la oportunidad, los arroja sin empacho en cualquier lugar, sin que exista reproche social; todos miramos impávidos el desastre y no hacemos nada, solo, cuanto más, les echamos la culpa a las autoridades, sin escrutar cuál es nuestro compromiso ciudadano frente a la problemática. Ahí es donde opera la importancia de crear conciencia a partir de la cultura ciudadana.Édgar Guillermo Bejarano Chávez

Sobre el papa Francisco

Señor Director:



Me refiero al editorial ‘La tarea de Francisco’ (16-03-2018), del que estimo bien resaltar el trato justo en el análisis de la personalidad de quien se afirma ser “líder espiritual para el mundo”, con señalamiento moderado a los asuntos ciertamente pendientes, aunque no descuidados, de su misión. En lo referente a lo actuado en relación con el obispo Barros, de Chile, es cierto que los medios lo estimaron como “retroceso enorme”, pero fue gesto de valor del Papa, así perdiera alguna popularidad, al no aceptar una condena del prelado cuando no se tenían pruebas suficientes, y su solicitud al nombrar, enseguida, imparcial investigador que dé respuesta justa sobre el caso. Estamos de acuerdo con el anhelo de que los acertados pasos dados por Francisco no pueden tener marcha atrás.



Libardo Ramírez Gómez

Obispo Emérito de Garzón

Resocializar al delincuente

Señor Director:



A ningún candidato a la presidencia se le han escuchado propuestas serias sobre cómo mejorar el sistema carcelario, que tiene un déficit en su capacidad para recluir a tanto delincuente. Y ahora, para ‘solucionar’ el déficit, recibe casa por cárcel. Le hacen trampa al sistema y se burlan de este tipo de castigo.



Como lo muestra este 15 de marzo EL TIEMPO, en lo que va corrido de este año, 191 detenidos con brazalete electrónico han salido de sus casas para delinquir nuevamente. Por qué no pensar en construir sitios de reclusión en tantos lugares baldíos que hay, que sean autosostenibles y en donde puedan trabajar los reclusos en talleres o en agricultura, inclusive para vender sus productos. Y que, de paso, se les dé un aprendizaje para un futuro sin delinquir. Seguro que la resocialización es el camino para disminuir la inseguridad que azota a nuestro país.



Amparo Ardila



Escríbanos a: opinion@eltiempo.com