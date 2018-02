¿Cuántos asesinatos más?

25 de febrero 2018 , 12:00 a.m.





Bob Dylan pregunta: “¿Y cuántas muertes se aceptarán hasta que se sepa que ya ha muerto demasiada gente?”. Y nosotros debemos preguntarnos: ¿Cuántos niños asesinados se aceptarán hasta que se sepa que no puede haber un solo asesinato más? Desde hace décadas estamos en mora de formar progenitores responsables y no solo dadores de rupias para una sobrevivencia sin dignidad. Sin honrar el hogar, todo lo demás será abono para seguir cultivando la catástrofe de la humanidad, que se asoma a la ventana de los días venideros. Que el asesinato en Chía sea el último, y este propósito no se quede tan solo en un titular de prensa.

No podemos aceptar un asesinato más en la familia, y para lograrlo debemos comprometernos todos: la familia, la sociedad y las autoridades. Educar es la solución para superar la violencia y las grandes limitaciones económicas que vivimos, aunadas a la pobreza intelectual que crece a la misma velocidad de los nuevos tiempos.Carlos Fradique-Méndez

Las medidas contra la corrupción





Hace algunos años leí en una revista una propuesta para acabar la corrupción en nuestro país. Sugería una ley en la cual se extinguieran los bienes de la persona que cometiera o intentara realizar este ilícito, además de sancionarla con una muerte financiera, tal como lo establece la Lista Clinton, pero por toda la vida.



Al escuchar a los diferentes candidatos que aspiran a la presidencia, ellos mencionan en forma generalizada que combatirán la corrupción, pero no hablan de las sanciones ni proponen establecer leyes similares a las mencionadas.



Sería muy importante que se hiciera un debate con los candidatos para que nos den a conocer el plan y las medidas que tomarán para combatir la corrupción, pues, como dijo el autor del artículo publicado en la misma revista, este fenómeno es el origen de casi la totalidad de nuestros males.



Juan José Avendaño

Bogotá

Se acaban los frailejones





Una muestra más de los efectos nocivos del cambio climático es la progresiva afectación de la vegetación y particularmente de los frailejones, considerados una de las mejores fuentes de absorción y conservación del agua de neblina. Por este privilegio es visto como un ecosistema en miniatura. Como consecuencia del calentamiento global, han aparecido ciertas plagas y enfermedades que no existían en los páramos y ahora están acabando con esta prodigiosa y amigable especie. Es urgente tomar correctivos y crear estrategias efectivas para protegerlos. Sin estas plantas, el abastecimiento de agua se irá reduciendo gradualmente y, para la subsistencia del hombre, se convertirá en una urgencia vital.



Gerardo Dussán D.



