¿Cuándo firmarán los médicos?

Señor Director:



Recibimos con simpatía y disposición el editorial del lunes 30 de abril que conmina a los médicos del país, hospitales, aseguradoras y farmacéuticas a adherirnos a la firma del pacto por la transparencia, divulgando los conflictos de intereses en nuestras mutuas relaciones, a tono con el que firmaron por iniciativa propia varias organizaciones de pacientes y el Ministerio de Salud en días pasados.

No se debe olvidar que la norma constitucional que impide recibir dádivas y prebendas, plasmada en la Ley Estatutaria, tuvo su origen en discusiones dentro de nuestro gremio. En consecuencia, no hay duda de que nos acogemos a ella. Solo nos falta materializar el compromiso con la sociedad, porque está en escena esta propuesta que nos permite la voluntaria y libre determinación de adherirnos al pacto o aceptar, analizada y debatida, una propuesta reglamentaria de iniciativa estatal. Personalmente, me adhiero más a la primera. No duden que lo haremos pronto.



César A. Burgos A.

Presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC)

Recuperar TransMilenio

Señor Director:



Parecería que nos están cogiendo ventaja los delincuentes. Es aterrador ver cómo en todas las ciudades y pueblos atracan en distintas formas y con una creatividad que desborda la capacidad de las autoridades para salirles adelante. En el caso de Bogotá no ha habido poder humano ni autoridad capaz de controlar el deterioro del sistema TransMilenio: los miles de colados, la indigencia, el mercado persa dentro de este, etc. La policía que cuidaba el sistema prácticamente desapareció, y nos dejaron a merced de todos estos males. ¿Qué pasó con la policía encubierta en el sistema?



Teníamos toda esperanza en el creador del sistema al llegar nuevamente a la alcaldía, pero muy poco en cuanto a esto, porque, la verdad, sí se está viendo la transformación de nuestra amada ciudad.



¿Por qué no quieren tomar medidas drásticas para enfrentar estos problemas que nos agobian? Vale la pena, por el bienestar de millones de bogotanos, tomar decisiones.Gerardo Prada Ahumada

Ejemplo de las Coreas

Señor Director:



Los dirigentes de las dos Coreas están dándoles lección de patria a los colombianos que quieren destruir los acuerdos con las Farc. Allá se han reunido para llegar a acuerdos, a pesar de que sostuvieron en el pasado una sangrienta guerra. Aquí, entre tanto, se sigue buscando reanudar la pesadilla que tantas vidas costó en los últimos sesenta años. ¡Qué país tan increíble el que tenemos!



Guillermo Pérez

Bogotá



