11 de febrero 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:



Las grandes proporciones alcanzadas por el problema con Venezuela ameritan que se convoque a entes internacionales como la ONU y a la comunidad internacional para crear un corredor humanitario en esta larga frontera, para que apoyen la creación de refugios temporales en donde la población migrante sea bien acogida. Pero fijar con ellos reglas claras sobre sus antecedentes judiciales y, según esto, condiciones para su permanencia en nuestro país. Con el apoyo internacional deben recibir servicios de salud, medicina preventiva, ayuda alimentaria, recreación y capacitación, incluso en granjas donde tengan posibilidad de ayudar a producir su propio sustento u otros bienes para sobrevivir.Fidel Vanegas Cantor

Enseñanza sobre humedales

Señor Director:



Gracias por el artículo del 3 de febrero sobre los humedales colombianos empadronados bajo el sistema Ramsar; están pendientes otras cinco maravillas ecológicas. Colombia necesita seguir recuperando sus humedales, y es vital que la población no tan experta conozca más acerca de estas joyas únicas de la naturaleza, que tienen la particularidad de mitigar los movimientos tectónicos y aun las inundaciones y los deslizamientos de tierra. Es vital la educación, con la creación de una cátedra sobre humedales, además de escuelas, colegios y universidades ecológicas ubicadas en los mismos humedales. Colombia sigue siendo una nación privilegiada entre los países del mundo.



Fernando Cortés Quintero

Bogotá es nuestra casa

Señor Director:



La capital del país no se merece el maltrato que le han dado algunos revoltosos ciudadanos por un problema de basuras no recogidas a tiempo ante un paro de operadores de anterior contratación. Los sabotajes de los camiones compactadores, la quema de un bus y la acumulación de la basura en las calles son problemas que el alcalde actual trata de solucionar, y debería contar con la colaboración de la ciudadanía para poder salir adelante de esta crisis sanitaria. Hoy, más que nunca, ciudadanía y Alcaldía debemos actuar como un solo equipo en la solución no solo de este, sino de los problemas que aún aquejan a la capital. Bogotá es nuestra casa, debemos cuidarla y protegerla con sentido de pertenencia.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

Cada vez más solos

Señor Director:



El Eln no solo mata a mansalva, incluida la población civil, sino que secuestra y vive de la droga y la minería ilegal. Además, retrasa la erradicación manual. Ese grupo es uno de los principales enemigos del país, o sea, de la gente. ¿Cuándo entenderán que están cada vez más solos?Pedro Samuel Hernández