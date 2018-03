Contra el robo de bicicletas

25 de marzo 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:



Soy propietario de un taller de bicicletas. A mi taller llegan algunas de más de 50 años de antigüedad, las cuales reparo y dejo listas para rodar por la maravillosa ciudad. A su vez, llegan otras modernas, la gran mayoría no tienen documentos de propiedad, o, si los tienen, los datos con respecto a color no coinciden, ya que algunos propietarios les cambian el color periódicamente por gusto, y otras pueden ser de dudosa procedencia. Un 90 por ciento de estas bicicletas traen un número de identificación, el cual -ahí viene el problema- es modificado por personas inescrupulosas para borrar rastros de verdaderos propietarios y complicar una acción policial.

Por lo anterior propongo que sea instalado un lector de barras o un chip dentro del marco, que pueda ser sistematizado y regulado por las autoridades competentes, con nombre y datos de contacto de los propietarios, dos o más personas, teniendo en cuenta que en una casa los hermanos o primos comparten la bicicleta. Esto permitiría que la policía identifique si en verdad el dueño es quien dice ser y así erradicar la compra y venta ilegal y capturar a vándalos que asesinan nuestros muchachos por robarles la bici.Pedro Mendoza Ávila

Recuperación del centro

Señor Director:



La iniciativa de recuperar el centro de Bogotá es valiosa y prioritaria. Lamentablemente, muchos lugares se han convertido en el epicentro de la delincuencia, la suciedad y el abandono. Esta recuperación no solo debe ser el compromiso de la Administración Distrital, sino de los propietarios de las vetustas construcciones, muchas de las cuales ya cumplieron su función y otras ameritan su restauración o mantenimiento conforme a su concepción original. Es entendible la preocupación de los propietarios, pero el propósito es reconquistarlos para que generen la confianza y el atractivo que tuvieron en otra época. Las propuestas deben orientarse hacia el desarrollo de ambientes socioculturales y medioambientales que permitan mostrar la cara bonita de Bogotá.Gerardo Dussán D.

Magnánimos pero firmes

Señor Director:



Qué bueno que nuestro valiente fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se haya opuesto al proyecto que da gabelas penales a las disidencias de las Farc. La oportunidad que con mucha generosidad y concesiones les dio el Gobierno a todos los guerrilleros de las Farc ya pasó, y la paz, para ser confiable y creíble, es cosa seria, no un juego. Nuestra justicia no debería seguir feriándose. Abrir la puerta de las gabelas para los disidentes de los acuerdos de paz es sentar un muy mal precedente para las negociaciones con el Eln y demás grupos al margen de la ley. El mal ejemplo cunde. El Gobierno no solo debe ser magnánimo, sino también firme.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá



