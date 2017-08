Con Venezuela

Señor Director:

Hace cosa de un mes, Cáritas Venezuela hizo una llamada urgente: 10 estados del país necesitaban alimentos por valor de 1,8 millones de euros.

Cáritas Española se puso en marcha e iniciaron la campaña, cuya finalidad última era atender a 24.000 menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad en situación de dependencia. Venezuela está al borde de la subsistencia. Las elevadas tasas de inflación, que rondan el 700 por ciento, la carencia de lo básico y la violencia desatada por el régimen impiden a los venezolanos acceder a los servicios públicos y a los bienes de consumo más necesarios. Sumemos a esto los alarmantes datos de desnutrición infantil y las elevadas tasas de abandono escolar. Con la constituyente no parece que esto vaya a mejorar.



- Enric Barrull Casals

Girona (España

Puente colgante en Bogotá

Señor Director:



Casi todas las ciudades del mundo tienen un ícono representativo, que es el lugar más visitado por turistas nacionales y extranjeros. EL TIEMPO, en su edición de ayer, trae fotos e información de la inauguración en Suiza del puente suspendido más largo del mundo. Desde hace años ha rondado en Bogotá la idea de hacer un puente colgante que una los cerros de Monserrate y Guadalupe, semejante al que se acaba de inaugurar en Suiza. Ahora que están de moda las alianzas público-privadas -APP-, es decir, obras hechas en conjunto entre el sector público y el privado, sería bueno que la Alcaldía de Bogotá, a través de alguna de sus secretarías o institutos descentralizados, estudiara la idea y la llevara a efecto, pues no solo sería el primero en Suramérica, sino que también coadyuvaría a atraer más turistas y aumentaría los ingresos de la ciudad. Solo bastaría entrar en contacto con la misma empresa constructora de este puente -la firma Swissrope- para desarrollar el proyecto.



- Fredi Becerra Mosquera

Una ciudad para todos

Señor Director:



Creo que al alcalde Peñalosa se le olvida un justo balance de movilidad, distribuida en transporte público y privado. No podemos hablar de un logro por construir 37 kilómetros más de ciclorruta, pues olvida que las personas mayores y otras en diferente condición no pueden moverse en bicicleta; si tenemos un vehículo particular, pagamos impuestos por movilidad, rodamiento, sobretasa a la gasolina, etc., luego tenemos derechos, que también deben ser respetados y tenidos en cuenta. No se presenta en la publicación de EL TIEMPO (25-7-2017) un solo kilómetro de vías nuevas o en buen estado para que podamos disfrutar de nuestros autos; es una ciudad aún retrasada en medios de transportes masivos decentes, eficientes y seguros. No podemos considerar que los azules o rojos son la solución. Necesitamos un alcalde preocupado por todos los ciudadanos; una ciudad sin peligro de atraco, robo y hasta muerte. Tenemos un fiscal dispuesto a hacer cumplir la ley y llevar a la cárcel o castigar estas conductas.



- Rafael H. García

