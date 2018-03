Complejo escenario

08 de marzo 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Si las recientes encuestas resultan acertadas y obedecen a sanos criterios de medir la verdadera intención de los electores, especialmente en las presidenciales, estaríamos entonces en el peor de los escenarios del acontecer político nacional, cual es el de vernos abocados a elegir (en la segunda vuelta) entre los dos extremos, que, con sus recalcitrantes posiciones, han generado el terrible monstruo de la polarización que nos carcome.

Implicaría esto que, inexplicablemente, han triunfado las perversas tácticas de quienes desde tales extremos han impulsado irresponsablemente la peor división que se recuerde en los últimos años, cerrando el paso a propuestas de centro más ponderadas y realistas e impidiendo así, seguramente, el tranquilo advenimiento de mejores épocas de paz y convivencia que se adivinaban posibles con el acuerdo suscrito con las Farc.



- Alberto Cardozo Salazar

Un golpe a las mafias

Señor Director:

Según noticia de este diario, le fueron incautadas 5 toneladas de cocaína al ‘clan del Golfo’. Eso implica muchas hectáreas de coca sembradas y da una idea del enorme negocio que se está moviendo. Qué bueno que nos den estas noticias. Y es también motivo de alivio, pues a menos personas va a llegar esta droga. Lo que corresponde a Colombia es seguir en su lucha para erradicar los cultivos ilícitos. Y tiene que ser con ayuda social y económica y con alternativas eficaces para las familias cultivadoras. Además, con acompañamiento y seguridad, porque las mafias no las quieren dejar salir.



- Ángel María Aguilar

El discurso socialista

Señor Director:

Ojalá todos los jóvenes colombianos de todos los estratos y en edad de votar sean como Samuel Gutiérrez, estudiante referido por María Isabel Rueda en su columna del domingo, quien con sus preguntas a Gustavo Petro logró demostrar que este candidato a la presidencia no tiene argumentos que fundamenten sus propuestas, sino que los evade acusando de persecución a medios periodísticos porque no están de su lado. Dios nos libre de estos personajes y permita que los que estén de su lado entiendan que no solo con discursos se modifican los problemas existentes.

Esos discursos socialistas encantan a los menos favorecidos -que, desafortunadamente, son la mayoría en nuestro país-; de llegar a ser gobernantes, sus autores nos involucran a todos en sus erradas decisiones, sin diferenciar estratos, como sucede en la querida Venezuela.



- Amparo Ardila

Entre Chávez y Maduro...

Señor Director:

Cabal lectura de las eras Chávez y Maduro hace su editorial de este martes. Al comandante le fue mejor por la bonanza petrolera. Como usted dice, “cuando se tienen las arcas llenas es más fácil hacer revolución”, a lo que yo le agregaría que hasta escurrirlas en beneficio propio y de su séquito, mientras acaban con el aparato productivo para poner al pueblo -sumido en la miseria y el hambre- a depender de las dádivas estatales, garantizando su gobernabilidad perpetua. Chávez no fue buen gobernante, sino menos peor que Maduro, cerrado y trancado por dentro.



- Luis Iván Perdomo Cerquera

