Cifras que avergüenzan

13 de junio 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Según el más reciente informe de la ONG Save the Children, Colombia ocupa el tercer lugar entre 175 países con más homicidios de niños. Entre 2016 y 2017 fueron asesinados aquí 700 niños. Somos un Estado, una ‘civilización’ herodiana que asesina a los más inocentes e indefensos. Pero, además, ellos sufren toda clase de abusos, maltratos, abandono, violación, desnutrición como efecto colateral de la corrupción, etc.

En serio, ¿sí somos un Estado de derecho viable? ¿Somos una cultura? Y mientras tanto, los políticos y politiqueros agarrados entre ellos dividiendo al país, no precisamente para construir una mejor Colombia, sino convirtiéndolo en su ring de boxeo cotidiano. A nuestros niños los asesinamos con las armas de la omisión y la indiferencia.



¡Con que fuéramos humanos, bastaría!



Ilse Bartels L.

Apoyo al deporte

Señor Director:

Se refiere su editorial ‘Un motivo de orgullo’ (11-06-2018) al triunfo de la representación de Colombia en los Juegos Suramericanos Cocha 2018, en Cochabamba (Bolivia). Sí, esto se debe al apoyo del Estado a los diferentes deportes. Pero falta. Aún carecemos en muchas ciudades, grandes e intermedias, de escenarios deportivos dignos para la práctica de varias disciplinas. Hay que impulsar más algunas de ellas para que podamos tener mejores representantes. La empresa privada, creo yo, debe hacer mayores esfuerzos. El ciclismo es un ejemplo de éxito, pero aquí hay talento en atletismo, en boxeo, en tenis, en pesas, en lucha, etc. El hecho es que el deporte es, en muchos casos, la salvación de miles de jóvenes, especialmente de estrato bajo, para que no tomen caminos equivocados. Esperemos que el gobierno que llegue se comprometa con este valioso esfuerzo, que es de vital importancia. Me uno a la gratitud hacia nuestros deportistas.



José Francisco Piñeros

Se fue Bourdain

Señor Director:

El suicidio como salida fue lo único que encontró, en días pasados, el cocinero Anthony Michael Bourdain, de 61 años. Él estuvo en Colombia y comió de todo, pero su plato preferido era el sancocho, el cual, dicho sea de paso, es diferente dependiendo la región. Al parecer lo tenía todo; fama, dinero y belleza. Su libro Confesiones de un chef vio la luz en el 2000 y se convirtió en un éxito en ventas. Bourdain recalcó siempre que el restaurante más caro del mundo no es el mejor, sino donde te atienden bien y regresas porque todo es bueno, no solamente la comida. A manteles estará por siempre en la eternidad este ateo que optó por irse de esta forma sorprendente y triste.



Helena Manrique Romero

Bicitaxismo sin control

Señor Director:

¿Cuándo será que el alcalde Peñalosa va a tomar medidas, que son urgentes, para reglamentar ese oficio desordenado, peligroso y agresivo como es el del bicitaxi? Además, los que usan motor de gasolina son los peores infractores, pues por tener más velocidad violan todas las normas de tránsito. Repito: alcalde, ¿hasta cuándo?



Nestor Raúl Baquero Amaya

