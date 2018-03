Cifras que avergüenzan

Señor Director:

Si las cifras que cita este 5 de marzo ELTIEMPO sobre lo que se le pide al próximo gobierno para garantizar la educación de niños, niñas y adolescentes se tuvieran en cuenta, se podría aliviar en algo la grave problemática que atraviesa el sector.

En esto soy muy pesimista, pues los diferentes candidatos al Congreso fueron los mismos que otrora votaron para que se les recortara el presupuesto para la educación con la famosa reforma a las transferencias, siendo ministro de Hacienda el hoy presidente Santos, y de presidente estaba el señor Pastrana. Las cifras según las cuales 56 de cada 100 colombianos no tienen bachillerato, el 62 por ciento de los bachilleres no acceden a la universidad, el 12,6 por ciento de los muchachos rurales no saben leer y escribir y el 70 por ciento de los colegios rurales no tienen alcantarillado son una vergüenza nacional y debieran estremecer a toda la población.



- Henry Sarabia Angarita

El acuerdo sobre cultivos de coca

Señor Director:

A propósito del acuerdo con EE. UU. para bajar a 50 por ciento los cultivos de coca en cinco años, para que este sea realmente efectivo debería estar acompañado de otro para bajar la demanda o consumo de coca en la misma proporción durante dicho período. De no ser así, el valor de la cocaína se incrementaría en gran medida, trayendo consigo el aumento de la violencia y la corrupción ocasionada por el narcotráfico en el país, como es bien conocido y sufrido por nosotros los colombianos.



- Augusto Daza

Sugerencia para la movilidad

Señor Director:

Como he sufrido los inconvenientes de la movilidad, me permito presentar las siguientes sugerencias:



1) Que el cargue y descargue de vehículos se haga en las horas de la noche, de 9 p. m. a 2 a. m. Residí en Córdoba (España), donde aprendí este horario, así como las bondades para la comunidad. 2) Que quienes venden frutas en camionetas no se estacionen en las vías principales, sino en vías adyacentes y dentro de un horario que bien podría ser de 7 a 10 de la mañana. Y 3) que la velocidad sea regulada máximo a 40 km por hora para evitar accidentes, pues es de todos conocido que mientras se hacen los croquis y aparecen las autoridades se pierde tiempo precioso, amén de las congestiones que se forman. Desde luego que todo esto debe estar controlado por las autoridades competentes y mediante la imposición de multas efectivas para quienes violen estas disposiciones.



- Gabriel Vanegas Cantor

Cambio de los billetes

Señor Director:

Me gusta la idea de eliminar 3 ceros a las denominaciones de nuestros billetes. Me parece importante aprovechar para también cambiar colores y diseños, ya que hay colores muy parecidos entre distintos billetes y la presencia de personajes y/o animales ubicados en los mismos espacios en todos ellos no ayuda a distinguir con claridad y rapidez unos de otros. Quienes autorizan los diseños y ajustes no han notado estos inconvenientes de confusión que nacieron con el último cambio realizado.



- Édgar Augusto Godoy Téllez

