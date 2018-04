Cese con confinamiento

Señor Director:



Se habla de aproximaciones con el Eln para pactar un cese del fuego bilateral, pero nos da la impresión de que se está procediendo más con el deseo que con pragmatismo: cuando se hacen estos pactos con un grupo irregular como lo es el Eln se debe establecer cierta condición absolutamente necesaria, y es la relativa al confinamiento: la guerrilla debe ubicarse en sitios previamente acordados, y es allí y solo allí en donde gozará de inmunidad.

Cualquier incursión fuera de esos sitios no será tolerada y expondrá al grupo

al ataque del Ejército colombiano. Esto es lo más justo para nuestros campesinos e indígenas, para no victimizarlos con reductos guerrilleros armados que recorren libre e impunemente sus territorios y les imponen arbitrariedades, escudados en el miedo. Cese bilateral, sí, pero con confinamiento.



Alberto Medina

Testarudo y prepotente

Señor Director:



Es increíble la prepotente testarudez del alcalde Peñalosa, quien se empeña en rediseñar el parque del Japón, del barrio La Cabrera, en contra del sentir de la casi totalidad de vecinos. Podar árboles y construir canchas le cambiaría el tranquilo perfil a un parque histórico que la comunidad quiere conservar como está. No porque se oponga a que “los obreros jueguen fútbol”, como alega Peñalosa, sino porque quiere verlo sin árboles y lleno de cemento. Pretender rediseñar ahora el parque del Japón es, como bien lo dijo su columnista Carlos Castillo, “un acto de arrogancia y de ignorancia”.



Emilio Sanmiguel C.

‘Si no hay paso, no paso’

Señor Director:



No se puede obstaculizar el cruce vial, lo dice la ley. Se ha vuelto imposible el cruce en muchas intersecciones viales, donde se causan trancones monumentales. Según la ley de tránsito, los automóviles deben poder pasar sin ser detenidos por el conductor infractor que pasa el semáforo, que, aunque esté en verde, queda en la mitad del cruce. Los artículos 59.1 y 146 del Reglamento General de Circulación no permiten que el automóvil quede fuera de las señales marcadas en el piso. Su conductor será sancionado por obstruir el flujo normal del tránsito.



Pero más frecuente es invadir los cruces creyendo que pasaré al otro lado, pero me quedo en la intersección. Falta civismo y falta policía. Propongo volver al romántico momento en el cual el policía de tránsito tenía una caseta elevada desde donde podía dirigir el tráfico y era respetado. Y propongo un eslogan: ‘Si no hay paso, no paso’.



Jorge Trujillo Mejia

Bogotá

¿Qué estamos haciendo por el medioambiente?

Señor Director:



Después del problema con el derrame de petróleo en Barrancabermeja, todos se preocupan por el medioambiente, todos son ambientalistas y salieron a pelear por el río, pero día a día ve uno en la ciudad personas que botan papeles a la calle como si nada. ¿Realmente cuidamos en medioambiente? Es fácil quejarnos, pero antes de hacerlo analicemos qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer por ayudar al medioambiente.



Katherine Aranda García

Bogotá