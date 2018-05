Castigo a los monstruos

Señor Director:

Sí, son monstruos y repugnantes, como expresa el editorial (5-05-2018). Esta vez se trata una bebita de solo 3 años. Dicen que ella “lucha por la vida” en una UCI infantil. Fue quemada, torturada, violada, abandonada... ¡Qué vergüenza! ¡Qué impotencia tener que compartir especie con monstruos que todos los días, según informes recientes, violan, torturan a bebés, niñas y niños. ¡Qué hacer, fuera del dolor infinito! Ante esta realidad tan monstruosa, sí es urgente y necesaria una justicia contundente, y esta sí especial, para que al menos saquen a esas alimañas de la sociedad. Y, por favor, que estos hechos tan infinitamente dolorosos y conmovedores no pasen por el oprobio inútil de la politización ideológica. ¡Por favor, esto no!



Ilse Bartels L.

Menos maíz de Estados Unidos

Que Estados Unidos piense imponer aranceles al acero y al aluminio colombiano es una actitud que debe ser correspondida por nuestro país. Colombia importa alrededor de 3,5 millones de toneladas de maíz cada año desde EE. UU., de los cuales un 80 por ciento viene con cero arancel. ¿Qué estamos esperando para impulsar ese cultivo en nuestro territorio e iniciar una sustitución gradual de la oferta americana? Este es el camino, haciendo una reingeniería de los costos de producción que nos vuelva competitivos. Además, entiendo que la demanda del algodón de esa nación también puede ser objeto de disminución si la política agrícola de Colombia tuviera la característica de seguridad nacional. Tenemos suficiente tierra para estos planes.



Carlos Julio Bonett Locarno

Vías sobre los caños

Todos y cada uno de los habitantes de Bogotá nos hemos quejado del tráfico extenuante. ¿Y las soluciones?



Somos conocidos en todo el mundo por ser la ciudad de los caños abiertos, caños que solo traen infecciones, malos olores, albergue para indigentes y escondite para aquellas personas amantes de lo ajeno. Están el de la avenida carrera 30, que es monumental; avenida Boyacá con 127, calle 134, etc. Si se estudiara cubrir estos caños, saldrían mínimo unos cuatro carriles, que desbloquearían mucho la congestión de Bogotá.



Sé que esto es bastante costoso, pero si no invirtieran en cosas tan sin sentido, ya habrían tapado aunque fuera uno.



No creo que el metro sea buena idea, por ahora. ¿De qué nos sirve un metro cuando los automóviles no se pueden mover? No son los peatones, son los carros.



Marcela Abril

La batalla contra la corrupción

En época de elecciones, los candidatos aprovechan para ofrecer un sinnúmero de promesas. La corrupción es un mal que acecha constantemente, y precisa remediarlo para evitar situaciones sociales como las que se viven en el Chocó, La Guajira y en otros departamentos. Ojalá el nuevo gobierno no vacile en batallar contra ese mal endémico para que se vean resultados positivos en salud, educación, seguridad, trabajo, respeto a los derechos ajenos, etc. Y se emprenda el castigo real, sin miramientos, contra quienes insistan en esa mala práctica que lleva al desangre del erario.



Roberto Plata Torres

