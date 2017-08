Castigo a los corruptos

Señor Director:



El mal de hoy para las sociedades es la corrupción. No es solo en Colombia. Y ha sido a lo largo de muchos años. Pero, por desgracia, cada vez es más generalizado, a medida que se pierden los valores, porque las mismas sociedades han dejado de trabajar en ellos. El narcotráfico es uno de los culpables de la descomposición, pues todo lo corrompió. Es triste ver cómo hoy muchos quieren llegar a los cargos públicos a enriquecerse, no a servir. Lo estamos viendo por todo lado. Por ello, la justicia debe endurecerse, especialmente con quienes ostentan dignidades; que no haya contemplación ni rebajas.

Si hay grandes penas, habrá temor y algo más de respeto a la ley, pero mientras paguen poco o prescriban los delitos, será una burla. Y el pueblo es el que sufre las consecuencias.Ángel María Aguilar

Un anhelo justo

El presidente Santos, en su alocución televisada sobre el balance de sus siete años de gobierno, reconoce que “ha tomado decisiones difíciles e impopulares”. Una de ellas fue objetar la reducción del 12 al 4 por ciento, del oneroso aporte en salud para los pensionados, aprobado por el Senado de la República y que beneficiaría a más de dos millones de pensionados y sus familias, que, en muchos casos, ante las pocas oportunidades de empleo o los salarios bajos, son una gran ayuda. Esta rebaja, por lo justa y por equitativa, es un viejo anhelo del estamento pensional. Este es un clamor ciudadano que aliviaría las menguadas mesadas, que, a la par con la inflación, convierten el mínimo en un salario del miedo. Es triste el trato a los viejos. Esto de “todo bien, todo bien”, del ‘Pibe’ Valderrama, me suena a los cuentos de ‘Alicia en el país de las maravillas’.Guillermo Rozo Riveros

Otros temas prioritarios

Multando a los clientes de las trabajadoras sexuales no van a acabar en Colombia con la profesión más antigua del mundo. La representante Clara Rojas podría servirle más y mejor al país proponiendo leyes que contribuyan a la urgente solución de las graves crisis que agobian a los colombianos, como las de la corrupción, la salud, la justicia y la educación, carente de formación en principios y valores éticos y morales.Luis Iván Perdomo Cerquera

Monumento a la memoria

Señor Director:



Después de visitar Berlín y ver que hay no menos de 700 memoriales sobre los terribles acontecimientos que ocurrieron ahí y cómo en cada sitio donde pasaron los hechos colocan fotos y montan un memorial para que la gente no olvide, y para que las nuevas generaciones sepan lo que pasó para no repetirlo, en Colombia tapamos todo. ¿Cómo no hay en la plaza de Bolívar un memorial del Palacio de Justicia? ¿En el centro 93, en el DAS, en Medellín? Unas fotos que recuerden nuestros muertos, no los vivos que hacen millones con los ‘tours’ de los delincuentes.



Inés García Reyes



