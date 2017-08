Candidatos para un libro

Señor Director:

¿Será que buscan ingresar a los récords Guinness? Sorprende la cantidad de candidatos que se están postulando para las elecciones presidenciales del próximo año en Colombia.

Ya hay casi treinta. Los partidos políticos, grandes responsables del desbarajuste que vive hoy el país, están unos en el ocaso, otros en el desprestigio. Y los demás, en crisis y peleas internas. Quizás es esa la razón para la absurda oferta de candidatos a la primera magistratura: los de siempre, los que tienen algún reconocimiento político, pero ninguna opción, más unos invisibles para el electorado. ¿Buscan protagonismo, el dinero que reconoce el Estado por los votos, futura negociación política? Este exabrupto no tiene presentación, solo confirma el mal momento político que vive Colombia. ¡Al paso que vamos no habrá tarjetón, sino libro!Mario Patiño Morris

Lecciones de Harvey

Sobre su editorial ‘Diluvio sobre Houston’ (29-8-2017), hay que remarcar varias reflexiones: una es, como lo comenta, que Estados Unidos, la primera potencia, llena de industrias, diría yo, resolvió, en la presidencia de Trump, salirse del Acuerdo de París. El presidente no cree en el calentamiento global. Triste y duramente, parece que la naturaleza le está señalando otra cosa. Y, claro, deja la lección de que contra ella, a la cual vivimos maltratando, no hay poderes económicos ni modernismos. Dios quiera que eso sí sirva para aliviar pronto y mejor a las víctimas. Y es un llamado al mundo entero para que no contaminemos, para que no deforestemos, para que no llenemos este planeta de plaguicidas, para que lo cuidemos.Carmen Rosa Novoa

Cárcel en vez de calles

Son tales la criminalidad y corrupción que nos invaden a diario; la impunidad reinante, por culpa de la falta de aplicación de justicia y de la incapacidad de detención en las URI de tanto delincuente, que considero que el Alcalde mayor, en vez de pavimentar las calles y tapar los huecos, debería más bien construir una gigantesca cárcel para encerrar a los cientos de delincuentes que a diario detiene la Policía, hasta que terminen las investigaciones.Rafael Antonio Córdoba Ardila

La burla de las Farc

Sobre el elenco de los “bienes de las Farc”, ¡es befa, cinismo! Eso es lo que rechazamos desde algunas orillas, recordando su hiriente risa cantando “quizás, quizás”, ‘Santrich’ y ‘Márquez’ cuando se les preguntó por las víctimas y el “no sigan jodiendo con esa pregunta”, de ‘Márquez’ cuando se le interrogó por los niños, de los cuales muchos siguen en su poder. Creo que las Farc siempre han sido coherentes con sus declaraciones, su actitud, ‘ideología’, etc. Por eso, su lista de bienes es consecuentemente: es inútil, burla. ¿Cómo lo disimulan si además su abogado, Santiago, descalifica pública y constantemente al valiente Fiscal General?Ilse Bartels

