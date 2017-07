Señor Director:

Respecto a su editorial ‘Cáncer: mucho por hacer’ (15-7-2017), complemento con una situación que sería curiosa si no involucrara pacientes y vidas humanas.

El cáncer de tiroides tiene alta ocurrencia en Colombia, y su tratamiento inicial es quirúrgico, complementado con radioterapia por medio del isótopo radiactivo iodo 131, que idealmente debe administrarse en el primer mes posterior a la cirugía y permite que, máximo, se realice hasta los 3 meses siguientes.

Por controles instaurados por legislación emanada del Ministerio de Minas, para realizar este tratamiento el tiempo promedio de espera es de 14 meses.



Ahora, lo curioso: hemos tenido ayuda del presidente Santos, del ministro de Minas y su círculo más alto a lo largo de 2 años, y no hemos logrado avanzar en cambios palpables, llegando a la programación de ‘mesas de trabajo’ para discutir lo ya estudiado en países como EE. UU., donde la administración es más simplificada, sin poner en riesgo la respuesta temprana de este cáncer, e incluso con costos más proporcionados que aquellos en los que actualmente incurre nuestro sistema de salud, que nos ha apoyado, situación que en esta ocasión no podemos achacar a las EPS.



Germán Ríos

Presidente de la Asociación

Colombiana de Medicina Nuclear



Aftosa: vacunación deficiente

Señor Director:

Aparece la aftosa luego de tanto esfuerzo por controlarla. La culpa no solo es de este gobierno; en los anteriores también ha habido brotes focalizados, y no hubo tanta bulla. Lo convirtieron en ‘show’ mediático y político, por la pelea de Fedegán y el Ministerio de Agricultura.



Lo que pasa es que la aplicación de la vacuna es muy deficiente. Por ejemplo: la vacunación no llega a todos los sitios por lo difícil del terreno o lo lejos, a tres o cuatro días de camino, y así la vacuna se calienta y es ineficaz. No todos los ganaderos vacunan. En las grandes haciendas, los ganados de sacrificio no se vacunan por el costo de moverlos. Otros no lo hacen por ignorancia o pereza. Existía la gran costumbre de vacunar el ganado que entraba a ferias y subastas, pero eso se acabó.



Entonces, la estadística del Ministerio, del 98 por ciento de vacunación, no es cierta. El contrabando siempre ha existido. ¿Cómo pasan los controles? Los del gremio sabemos que la mejor licencia de movilización son dos billetes de 50.000 pesos bien enrollados.



El ICA es un ente obsoleto y atrasado. No tienen papelería, no hay reactivos en los laboratorios o hay que esperar a ver de qué humor amanece el funcionario de turno para que las cosas funcionen.



Mientras dirigentes gremiales, federaciones, asociaciones, etc., sean personajes políticos o con aspiraciones políticas, seguiremos en las mismas. Necesitamos gente que sepa, que ame el campo, lo entienda y tenga visión de esta feraz tierra que es Colombia. No desperdiciemos esta gran oportunidad de convertirnos en una gran potencia ganadera y agrícola.

Ricardo León López Alzate

Manizales



CARTAS DEL LECTOR