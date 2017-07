Bogotá, cada vez mejor

26 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Señor Director:



Su destacado editorial del martes, ‘Avances y retos para Bogotá’, es el mejor foco para los ciudadanos de la capital de la gran república de Colombia.

Nuestra cultura se abre al mundo, y el mejor indicador de gestión, el conocido Bogotá Cómo Vamos, nos muestra que el destacado líder y gran ejecutivo, nuestro Alcalde Mayor, no se deja envolver en riñas y discusiones bizantinas o peleas inútiles. No piensa con los dedos, como ciertos otros trinos evidencian continuamente. En momento previo a nuestro anhelado ingreso al club Ocde, nos muestra, como dijo hace años la ilustre pintora de desnudos del siglo XX Débora Arango -aparece en el nuevo billete de 2.000 pesos oro–, que los medios nos harían cambiar y llegaríamos a ser más comprensivos.



La tolerancia y diversidad son mandato actual. Formidable reducción de asaltos, de homicidios, de hurtos, mejoras en educación (aumento de 7 puntos en pruebas Saber 11), entre otros logros. Vamos mejor, hay que persistir y resistir comentarios que no nos incumben y sí reflejan ignorancia.



- Diego Casabianca Escallón





Señor Director:

Los interesados en la revocatoria del alcalde Peñalosa deberían revisar las cifras sobre los cambios que está experimentando la capital. En el informe de EL TIEMPO sobre la calidad de vida de los bogotanos, los resultados son esperanzadores. Si bien falta mucho en algunos sectores, lo cierto es que se empieza a notar la gestión del nuevo alcalde. La actual administración encontró una ciudad con muchos pendientes y atrasos, originados en doce años de desgobierno.



Si al señor Peñalosa le va bien, a todos los habitantes de Bogotá nos va igual.



- Mario Patiño Morris

Gas domiciliario: prevención sin abusos

Señor Director:



Gracias por informarnos sobre las revisiones periódicas del gas. Es buena la prevención, pero sin abusos. En mi edificio, recientemente hicieron revisión obligatoria. El mes pasado dejaron un misterioso impreso, con logo de Gas Natural, que informaba que, por no haber atendido una visita (falso), nos habían cortado el suministro (ídem falso) y tocaba reconectar.



A la semana siguiente llamaron de una firma certificadora a programar una visita por 240.000 pesos. Solo a regañadientes explicaron que era un servicio voluntario y preventivo. Esa llamada no fue casualidad. Y muchas revisiones obligatorias arrojan informes negativos sin sustento, para obligar a pagar servicio adicional.



- Ricardo Alarcón Gutiérrez

El ciclismo colombiano

Señor Director:



Las carreras ciclísticas ya no se deciden por kilómetros de diferencia, sino por metros, y las pruebas al cronómetro sentencian los primeros lugares. ¿Cuál es la razón para que el país se paralice cuando hay un Giro de Italia, un Tour de Francia e incluso Vuelta a España, y no cuando hay una Vuelta a Colombia o un Clásico RCN? ¿Será que el ciclismo colombiano se ha quedado atrasado unos 30 años, en comparación con el europeo?



- Fernando Cortés Quintero

