Bares hasta las cinco

SEÑOR DIRECTOR:



El informe de EL TIEMPO sobre el decreto que firmará el alcalde de Bogotá para autorizar el funcionamiento de bares y discotecas hasta la 5 de la mañana nos llena de preocupaciones y asombro, puesto que esta es una medida incongruente, innecesaria y hasta peligrosa en esta ciudad llena de inseguridad, como lo confirman las estadísticas. Si continúa la escasa policía que presta el servicio en las noches bogotanas y se le agrega ahora la tarea de cuidar y proteger a los consumidores de la madrugada, con todas las arandelas que esto trae, se incrementarán la inseguridad y el desorden. Pero si para darle fuerza al decreto el alcalde aumenta el personal policial que trabaja en las noches, ¡bienvenida la medida!



Luis León Galeano Garavito

Rota vía El Sisga-Machetá

SEÑOR DIRECTOR:

​

La carretera El Sisga-Machetá está destrozada, al punto de que en pocos días se tornará intransitable por sus múltiples y profundos huecos, aunque la compañía encargada de rehabilitarla está en la obligación legal de mantenerla en buenas condiciones, máxime teniendo en cuenta que su cierre financiero se suscribió meses atrás. Esta situación afecta a los vehículos que transitan por allí y causa atascos y accidentes, sin que ninguna autoridad municipal reclame y mucho menos se haga sentir la obligatoria interventoría.



Es menester frenar estos abusos de las concesionarias, a las que nada les importa causarle daño a la población.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Los problemas de Neiva

SEÑOR DIRECTOR:

​

Neiva afronta graves problemas. En servicios públicos, el del agua es un caso insólito e increíble, pues se interrumpe continuamente, y cuando llueve se suspende por varios días.

Neiva y Huila ocupan el primer lugar en el país por la problemática del suicidio; y, por el creciente empleo informal y de pequeños comerciantes, son muchas las personas estafadas por el auge incontrolable de los préstamos ‘gota a gota’. Han aumentado los índices de inseguridad y el desempleo; en cultura, los bellos aires del bambuco han sido reemplazados por el son vallenato y otra clase de música; por exceso de velocidad de conductores de automotores y motos, ha aumentado el índice de accidentes y muertes; la falta absoluta de políticas administrativas de la Alcaldía y control policivo ha ocasionado una invasión de avisos, y muchos usan sus equipos de sonido a altísimo volumen, provocando una grave contaminación visual y auditiva. Por si fuera poco, la ciudad está invadida de indigentes y dementes.

Somos muchos los que deseamos que Neiva vuelva a ser la ciudad tranquila, alegre y acogedora de otros tiempos.



Jorge Enrique Giraldo Acevedo

Íquira, Huila



El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co



CARTAS DEL LECTOR