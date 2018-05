Aumenta problemática de las basuras

Señor Director:

Es inconcebible que no se estén tomando las medidas para el manejo de las basuras en nuestro país, que aún se están botando en cualquier lote y sin selección mínima. Observen el incendio en San Andrés, de la zona en donde arrojan las basuras; observen los derrumbes de los botaderos en otros sitios del país.

Hay muchas empresas legalmente constituidas en numerosos municipios, pero los gobiernos Nacional, departamental y municipal están impidiendo que estas empresas contraten por problemas políticos entre concejales.



Estas empresas se encuentran capacitadas para la selección y el proceso de los elementos orgánicos y lixiviados con el fin de aprovecharlos en los cultivos. El sistema actual está transportando la basura desde los municipios hasta las capitales, generando así más contaminación y derroche de dinero, más cuando –insisto– los municipios están en la capacidad del manejo respectivo.



Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

La ampliación de la autopista Norte

Señor Director:

Como usuario de la autopista Norte, me alegro de que por fin arranquen las obras para ampliarla a cinco carriles, pero ojalá a partir de la 190, donde se embotella, en especial por las mañanas.



Es muy importante, como lo dice su editorial ‘Ampliar y prevenir’ (8-5-2018), que Bogotá tenga verdaderas autopistas de salida. Recordemos las famosas operaciones retorno, porque simplemente no caben los carros en el embudo.



Además, el trancón es de todos los días, pues como la ciudad, por asuntos de seguridad o de costo de vida y de movilidad, se ha vuelto tan difícil, miles de personas se han ido a vivir a municipios que siguen creciendo. Manos a la obra, y ojalá les rinda, pues hay que tener en cuenta no solo la pérdida de tiempo útil sino de combustible.



Pedro Samuel Hernández

Bogotá

Una pena real en Estados Unidos

Señor Director:

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, dice en columna del lunes, en EL TIEMPO, que extraditar a excomandantes de las Farc antes de que sean procesados por sus crímenes podría causar un daño irreparable a las víctimas, al extremo de que podrían eludir su responsabilidad por las atrocidades que cometieron.



Pero ¿acaso no sería mejor que en Estados Unidos pagaran en prisión una pena real, ejemplar y efectiva por el grave incumplimiento de lo pactado, que tanto daño le causa al país, en vez de que aquí, como es lo más probable, no lleguen a pagar ni un día de cárcel, no reparen a sus víctimas y hasta los premien no impidiéndoles ejercer como legisladores?



Los que verdaderamente se están tirando la paz son los exdirigentes guerrilleros, que no valoran ni honran las generosas concesiones gubernamentales otorgadas en los acuerdos.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com