Así es el Eln

Señor Director:

Los guerrilleros del Eln no dejaron pasan 12 horas del cese del fuego para cometer sus primero atentados y ataques. Claro, es una forma de presión al Gobierno, pero también porque son así de torpes; no les interesa la población ni qué piense esta de ellos. ¿Y cómo así que esta es la expresión de su supuesta voluntad de paz? Esto tiene que servir para reafirmar con quiénes está negociando este gobierno. ¿Qué pretende el Eln? Que sean claros, porque con el terrorismo no nos van a asustar.



- Dagoberto Castaño Paredes

Para ser optimistas

Según Gallup International, los colombianos, en un 46 por ciento, arrancamos el año siendo optimistas. En lo personal, lo soy, y le pongo ánimo y entusiasmo a mi día a día y trato de contagiar a los demás, pero tengo una sobrina que no halla empleo hace más de seis meses, no obstante ser profesional, pues le ofrecen el mínimo.

Y así he visto a varios jóvenes.



El campo sigue mal, lo comprobamos en estas vacaciones; no produce, y la inseguridad está volviendo a muchas zonas. Por eso, el Gobierno tiene que jugársela, como hace con Tumaco; sobre todo, que haya Estado en lo social, en las leyes. Y atacar la corrupción, que los pícaros paguen. Así seremos más optimistas y felices de verdad.



- Ángel María Aguilar

Perro anticorrupción

Los animales han servido al hombre para crear tecnología útil. El murciélago, por ejemplo, contribuyó exitosamente al desarrollo del sonar.



Al leer en este mismo diario la noticia de que un perro mordió al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, una idea, similar a la del murciélago, me hizo pensar que acababa de aparecer el sucesor del polígrafo; sin embargo, para que el estudio adquiera el carácter de cierto, solo falta llevar al mismo perro de paseo por algunas entidades del Estado.



- Wadid de Jesús Arana

Alternativas a La Línea

Muchos viajeros de fin de año se han quejado, con toda razón, de la ruta por La Línea. Una espera de dos horas por esta vía desanima nuestro turismo. Para paliar esto en otra ocasión, les recomiendo consideren las siguientes alternativas si viajan al sur del país: 1) Los camioneros que transitan de Pasto hacia Bogotá o la costa Atlántica ya no se vienen por La Línea. En el mismo tiempo que gastarían arribando a Cali están llegando al Espinal, tomando la ruta Pasto-Mocoa-Pitalito-Espinal. 2) A un viajante que esté en Popayán le va mucho mejor por la ruta Popayán-San Agustín-Pitalito-El Espinal. Estas vías están pavimentadas y con mejor seguridad.



Me parece muy importante que el Gobierno sea muy estricto con las especificaciones de la vía que se construirá entre Palmira y la Orinoquia, pues en su primera etapa debe llegar al valle del Magdalena y muy seguramente va a ser la ruta para las tractomulas que van para Buenaventura desde Bogotá y la costa Atlántica.



- Franco Diago Muñoz

