Ahora son las bandas

El secuestro de 11 policías por campesinos cultivadores de coca en Tumaco es un hecho grave y diciente de lo que hay detrás de este negocio. En muchas zonas, los campesinos no están solo por necesidad, por falta de oportunidades. Allí son empujados, he escuchado decir que muchas veces obligados, por las bandas criminales. Esta es la verdadera lucha que debe dar el Estado. En estas zonas se necesitan autoridad y presencia del Estado en todo sentido. Y se requiere convencer a los campesinos de que la Policía o el Ejército los puede proteger y de que la sustitución paga.

Ya no estamos en la lucha contra las Farc, ahora es contra las bandas, un enemigo común, despiadado, que se ha tomado la extorsión y el negocio de la droga. Si en días pasados se capturaron 6 toneladas, ¿se imaginan el tamaño de esa ‘industria’?Dagoberto Castaño Paredes

¿La justicia hará el oso?

La muerte cruel de un oso nos ha indignado; y ahora, al conocer a su autor, hay expectativa por las sanciones penales que se le impondrán. Los osos son los referentes de un gracioso refrán aplicado a quienes en sus actividades sociales, públicas y en los negocios ‘meten las patas’: ‘hacen el oso’. Los chibchas obligaban a los mentirosos a traer un oso y ponerlo a la entrada del bohío y cuidarlo. Era la señal de que allí vivía un tramposo e indeseable vecino.Miguel Roberto Forero García

Preservemos el agua

En la sociedad colombiana no ha sido posible crear conciencia sobre el cuidado y ahorro del agua, pues se derrama y se considera erróneamente un recurso infinito; cuidarla debería ser una obligación. En Colombia este tema no ha llegado a tener la importancia que merece, tal vez porque ha contado con ella plenamente y no ha sufrido en carne propia lo que significaría no tenerla; una vez más, es una problemática que se convierte en el constante pensamiento en beneficio del individuo y no de la comunidad. Las personas necesitan comprender el papel fundamental que cumple el agua en el mundo, conocer la realidad de escasez que vivimos y tener conciencia de que existen personas que no tienen la oportunidad de tenerla ni siquiera en porciones mínimas. Las autoridades deberían ejercer un control total en los usos del agua y permitir el acceso a esta solo para necesidades básicas. Si ella es la fuente de vida, ¿no es lo más lógico protegerla?Diana Catalina Arias Orozco

La fiebre en las sábanas

Una comisión convocada por el Gobierno plantea crear un órgano rector para la transformación de la educación médica en el país. Sorprendentemente hacen 104 recomendaciones, entre ellas la recertificación cada cinco años para los médicos, y más; sin embargo, en ningún punto plantean soluciones del problema laboral que hoy viven. Claro que existen deficiencias, pero son más del sistema (Ley 100) que de formación.



Wadid de Jesús Arana Delgadillo

Cartagena de Indias



