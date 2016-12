La salud se deteriora

Señor Director:

Acerca de su editorial (26-12-2016) sobre la salud, el 23 de diciembre de 1993 se creó la Ley 100, cuyo objetivo principal continúa siendo regular los costos y gastos en la atención de la salud de los colombianos, perdiéndose la relación directa de paciente-médico que antes existía. Hemos visto cómo, año tras año, se ha venido deteriorando la atención de la salud, convirtiéndose en un negocio de intermediarios creados para tal, fin como fueron las EPS, unas con mayor grado de problemas que otras.

Han pasado cinco gobiernos sin pena ni gloria en este sector, sin desconocer algunos ajustes realizados en el modelo de atención, pero muchas situaciones siguen igual. Unas EPS intervenidas, hospitales públicos al borde de la quiebra, retraso en el pago de sueldos del cuerpo médico, IPS que cierran la atención a los pacientes por falta de pago de las EPS, tutelas por procedimientos negados, colas en hospitales públicos desde las 2 a. m. para poder obtener una cita con especialista, citas con demora de 2 meses, falta de medicamentos, los cuales muchas veces debe comprarlos el paciente, etc., y la infaltable corrupción. ¿Será que toda esta problemática no es suficiente para demostrar que este sistema de salud no funciona?

Es hora de que este modelo de atención tenga una reforma estructural de fondo, que con la voluntad política del Gobierno se puede lograr.

Jorge E. Prieto C.

No dar limosna

Señor Director:

Quienes damos limosna a los mendigos creemos que le estamos ayudando a esa persona o a la familia de quien pide, y no es así. Lo único que estamos haciendo es aumentar la mendicidad e inclusive colaborando con el millonario cartel de las drogas. Seamos un poco más duros ante la presencia de ancianos, madres con varios niños, personas que piden para medicinas, pues, desafortunadamente, muchas veces ellos tienen un patrón que les pone cuota diaria y si no la cumplen, se ven en problemas con la organización. Si queremos que disminuya el consumo de drogas, no demos limosna porque estamos contribuyendo al deterioro de la salud mental de muchas personas. Sí les podemos aliviar el hambre dándoles comida, o tal vez regalarles ropa o ayuda psicológica, o convenciéndolos de que asistan a los sitios de rehabilitación.

Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

Los 80 años del Papa

Señor Director:

El pasado fin de semana, el papa Francisco cumplió 80 años. Numerosas personalidades e instituciones de todo el mundo lo felicitaron, coincidiendo con los días en los que hemos conocido que, según el popular ‘ranking’ de la revista ‘Forbes’, él es la quinta persona más influyente del mundo. La influencia del Papa no puede equipararse a la de los líderes políticos, ni es tan solo un relevante guía moral. Es el sucesor de Pedro, es el vicario de Cristo en la Tierra, con todo lo que eso significa para la historia en general y, en particular, para la historia de la cristiandad.

Jesús Domingo Martínez

________________________________________________________

opinion@eltiempo.com - @OpinionET