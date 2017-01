'El guayabo de la Y'

Señor Director:

Escándalo exagerado generaron unas fotos, en el campamento de la Y, La Guajira, de delegados de la ONU encargados de verificar el cumplimiento del reagrupamiento de guerrilleros de las Farc en los sitios acordados, atendiendo invitación de la guerrilla como gesto de paz en la fiesta de fin de año, y bailando probablemente el disco de Lisandro Meza ‘El guayabo de la ye’. Antes que chismes e intrigas políticas, lo que más urge es adecuar los sitios de reagrupamiento guerrillero y que todos aportemos y colaboremos con el Gobierno para que el proceso de paz avance y llegue pronto a feliz realización.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Tractomulas vs. Carros

Señor Director:

En solo dos días, 4 y 5 de enero, en dos accidentes de tránsito murieron 10 personas y quedaron heridas 39. Tractomulas involucradas en ambos. Tenemos que hacer un análisis amplio de la simultánea circulación de vehículos pesados con livianos; vehículos de pasajeros. Hay que repasar lo que es la energía cinética (Ec) de una tractomula de unos 50.000 kg contra la de un carro de pasajeros de unos 2.000 Kg, a 70 km por hora. En un caso es de 945.216 julios contra 37.808 del vehículo liviano. Diferencia enorme, que prácticamente lo destruye. Acordémonos de que Ec se mide en julios y se calcula como el producto de la masa del vehículo en kilogramos, dividido por 2; todo ello multiplicado por la velocidad, medida en metros por segundo al cuadrado. Eso debe hacernos pensar que no debía mezclarse la circulación simultánea de vehículos pesados con la de los livianos, o hacerlo en horarios diferenciados por completo.

Ing. Jorge Ladrón de Guevara O.

Revocatoria política

Señor Director:

Resulta indignante la revocatoria convocada contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, motivada por seguidores de alcaldías anteriores, que atrasaron el desarrollo y frenaron el bienestar de los ciudadanos. Se leen en las redes mentiras y argumentos falsos, como el del metro, los billones de utilidades de la ETB, el desalojo del ‘Bronx’, etc. En el noticiero (Caracol) del 2 de enero, uno de los organizadores de la revocatoria declaró que crearon el comité para este fin desde hace un año (?). Quiere decir que el Alcalde no había iniciado su gestión y ya estaban creando un comité para revocarlo. ¿Si esto no es político, entonces qué es?

Eduardo Acosta

Un curioso barrio

Señor Director:

Con base en el interesante artículo sobre el nostálgico barrio San Bernardo, escrito por Jorge Antonio Vega, me permito agregar un conocido personaje que habitó allí: el locutor radial Hernán Castrillón Restrepo, locutor permanente del noticiero de Suramericana de Seguros. El último de la noche, informando sobre toda la actualidad nacional e internacional. Curioso barrio, que, además de alojar la emisora Ondas de los Andes, tuvo el colegio de los Hermanos Cristianos, el Manicomio Nacional de Mujeres. Hoy con habitantes y rumbos distintos.

Pedro Pablo Parrado Uñate

