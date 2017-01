Cuidado con las concesiones

Señor Director:

El senador Armando Benedetti propuso que los voceros de las Farc en el Congreso tengan las mismas garantías que los congresistas, incluida la parte económica, lo que equivale a ser congresistas sin haber sido elegidos. ¡Por Dios!, ¿más prebendas y privilegios? Que primero por lo menos cumplan con la liberación de los niños reclutados y de los secuestrados y que den razón de los desaparecidos. De otra parte, el Gobierno, con el fin de agilizar la iniciación oficial de las negociaciones de paz con el Eln, está considerando el canje de dos guerrilleros presos, no por la proscripción de la práctica del secuestro sino por la liberación de uno solo de los secuestrados, el excongresista Odín Sánchez, más los 3.000 millones de pesos que ya pagó su familia. Empezaría mal, en desventaja y cediendo más de la cuenta. Solo con concesiones y acuerdos racionales, justos y decorosos, se podrá cimentar la verdadera, estable y duradera paz. La favorabilidad del país y la bienaventuranza del pueblo colombiano deben prevalecer.

Luis Iván Perdomo Cerquera

Mucho ruido y poca autoridad

Señor Director:

Citado por EL TIEMPO (19/1/17), Óscar Ducuara, de la Secretaría de Ambiente, dice que “actividades como el perifoneo (uso de altoparlantes o cornetas de sonido en el espacio público) no están permitidas o son ilegales en Bogotá”. Seguramente, también la contaminación producida por el ruido de los parlantes puestos sobre el andén o hacia la calle por el comercio formal, como sucede en la 7.ª. También lo prohíbe el decreto 1076/15 de Minambiente, incluido el 948/95, así como los artículos 33 y 93 del nuevo Código de Policía, todos los cuales aún prohíben no solo el perifoneo de vendedores informales, sino de artistas callejeros. Por su parte, según la misma fuente y Bogotá Cómo Vamos, 8 de cada 10 bogotanos se sienten agobiados por el ruido, lo cual ya tiene consecuencias sanitarias muy graves. Entonces, ¿por qué la Alcaldía y la Policía no hacen cumplir tal prohibición, respaldada por la ley y por la mayoría de bogotanos?

Sulia Alfonso

La salud, en venta

Señor Director:

A propósito de su editorial del lunes 23 de enero, sobre la venta de Cafesalud EPS, hay que recordar que en sus inicios Saludcoop fue considerada la mejor EPS del país, ejemplo de eficiencia y el prototipo por imitar del sistema. Luego, se consideró ejemplo de expansión vertical y horizontal. Ahora es modelo de corrupción e ineficiencia, un problema sin solución, porque todos sabemos que la venta de Cafesalud no solucionará nada. Es hora de reconocer que en 1993, con la Ley 100, el sistema de salud de Colombia se vendió al sector privado, y lo que ha sucedido con el conglomerado de EPS Saludcoop-Cafesalud-Cruz Blanca no es sino la demostración del fracaso del modelo de aseguramiento privado.

Herman Redondo G., M. D.

