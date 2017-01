En manos del hampa

Señor Director:

No se veían desde hacía mucho tiempo esos índices de inseguridad que se están viendo ahora en Bogotá. Hace unos pocos días fue asesinado un joven empleado de TransMilenio por un delincuente que pretendía colarse en el sistema y, ante el reclamo del operario, fue asesinado, sin que hubiera autoridad que lo protegiera. En los últimos días, varios buses del SITP han sido asaltados para hurtarles los objetos personales a los pasajeros. Tampoco hubo autoridad alguna que protegiera a estos ciudadanos. En este momento, todos somos potenciales víctimas ya que ningún servicio público ofrece seguridad. Al final del año pasado presencié cuando en dos busetas estos delincuentes despojaban de sus celulares a dos indefensos pasajeros. Uno de ellos resultó herido con arma cortopunzante. Estamos en manos de los criminales.

Edilberto Torres Baquero

Una visita importante

Señor Director:

Fue muy reconfortante la visita del presidente de Francia, François Hollande, con inversionistas galos. Hoy, la perspectiva internacional del país mejora. Libertad, igualdad y fraternidad van de la mano ahora con justicia, verdad y reparación; de veras, el proceso de dejación de armas de las Farc en Buenos Aires, Cauca, evidencia que nuestro proceso de paz, tras una guerra de más de 50 años, más de 7 millones de víctimas, avanza mejor; vendrán fondos adicionales a respaldar el fin de la guerra, que ya no debe ir más. Hay que creer en lo nuestro.

Diego Casabianca Escallón

Que regresen los menores

Señor Director:

Las Farc no pueden empezar a hacer conejo, sería muy grave. Devolver a los menores en sus filas fue una de las promesas, y la tienen que cumplir lo más pronto. Eso, inclusive, ya debió ocurrir. Si acaso hay algo que se necesita en este proceso de posconflicto, es confianza. Lo que ha sucedido con el reclutamiento de menores es conocido y es uno de los episodios más oscuros y dolorosos de la guerra, pues muchos no tuvieron, no les dejaron, oportunidad distinta en sus vidas que la guerra. Pero es urgente que los que aún estén allá vuelvan a sus hogares, y se necesita que el Estado los proteja, oriente, los trate y les dé opciones para su futuro. Así empieza la paz.

Ángel María Aguilar

No matar al toro

Señor Director:

Vladdo, uno de los más grandes caricaturistas de América, dice en su columna del 25 en EL TIEMPO que no se entiende cómo algunos todavía creen que el hecho de maltratar y sacrificar a un indefenso animal por mera diversión puede denominarse arte. Viendo en su faena a César Rincón es cuando uno se da cuenta de la belleza y plasticidad del toreo, como la música del ‘Lago de los cisnes’, de Tchaikovsky, no obstante la tenebrosa simbiosis entre la vida y la muerte. Ahí está el verdadero arte sublime. Pero para no pelear, yo sería partidario de que, una vez hecha esta faena, se devuelva el toro a los corrales, como lo hacen en un pequeño pueblo de España.

Aníbal Camelo Leaño

