Señor Director:

Respecto al editorial ‘Una amenaza real’, el narcomenudeo incentiva el auge de delitos como atraco callejero, extorsión, homicidio bajo sus efectos. Como usted apunta, en esta cadena los jóvenes pagan los platos rotos. Gran verdad señalar que “se trata de un cáncer que se expande rápida y peligrosamente”. Para controlarlo, señalo alternativas con base en mi experiencia policial: a Estado y familia corresponde controlar el flagelo, lo que implica que a mi Policía Nacional no hay que dejarla la sola: actuarán Ministerio de Defensa, FF. MM., Ministerio de Educación y Salud, alcaldes, gobernadores, papás y mamás.

La operación en el ‘Bronx’, realizada integralmente con entidades locales en Bogotá y bajo liderazgo policial, debe convertirse en modelo para imitar en Colombia.

La Policía Nacional, con la Fiscalía y la experiencia del general Nieto, fortalecerá su accionar desde los cultivos ilícitos, atacando todos los eslabones de la cadena, incluyendo erradicación integral y aspersión aérea. Fortalecerá la interdicción integral con unidades especializadas, con fiscales, a través de inteligencia e investigación criminal (unidades élite); debe golpear estructuras y laboratorios, controlar insumos de origen extranjero, aplicar lavado de activos y extinción de dominio. Desestimular cultivos ilícitos, hasta llegar a que nadie compre la hoja de coca.

Anticipación ante el surgimiento de otros delitos que afectan al ciudadano de a pie. La prevención en consumo es prioridad, gestión que corresponde realizar desde familias hasta sector privado y Estado.

General (r) Luis Montenegro R.

Ex subdirector de la Policía Nacional

¿Bombillitos o comida?

Extraña ver que se iluminen poblaciones con miles de bombillitos para festejar la Navidad, mientras gran parte de sus habitantes quizás no tienen nada que comer ese día especial. En Quibdó, según medios, se gastaron 4.000 millones de pesos en alumbrado, algo sin sentido dada la miseria en que se debate tanta gente. Similares casos ocurren en Pereira y Armenia, donde, me consta, muchos en los cinturones de miseria no prueban comida en varios días. A ello se suma la propuesta de llevar a término otro plebiscito de enormes costos, con ánimo de revanchismo y sin considerar las necesidades de la población. Urge ser más objetivos y dejar de lado tanta banalidad: siempre será mejor dar de comer al hambriento que ponerlo a mirar bombillitos de colores.

Héctor-Bruno Fernández Gómez

Descuento inequitativo

Limitar la reducción del aporte del 4 % a pensiones de menos de 4 salarios mínimos es inequitativo, pues las necesidades de pensionados con mesada superior son igualmente grandes, y si se gana unos pesos más que los 4 mínimos, al descontar el 12 % se reciben menos ingresos reales, 200.000 pesos, que a quien le descontarán el 4 %, lo cual es totalmente injusto. ¿Se puede pedir que rebajen la pensión en 10.000 o 15.000 pesos para lograr ahorrar 200.000 aplicando el 4 % y no el 12 %?

Luis Beltrán

