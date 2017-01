Los peajes y las obras

Señor Director:

Cada fin de año aumenta el número de carros por las carreteras de nuestro país, con el ánimo de pasar las vacaciones de fin de año en el mar o con familiares; y si bien se hace todo un plan de concientización a través de las autoridades de tránsito, estas nunca serán suficientes ante la cantidad de obras inconclusas o nuevas que se ven en todo el país. Largas filas en los peajes, concentración interminable de vehículos para dar paso a los que vienen en el otro sentido hacen que los más pacientes pierdan la calma. ¿Por qué no se ha dado solución hacia una movilidad más ágil y menos penosa para los conductores en los peajes, cuyo costo en varios tramos es bastante oneroso al cobrarse en trayectos muy cortos? Y no hay que dejar de lado que nunca en el país una obra se entrega a tiempo; al contrario, estas se acumulan por doquier.

Adriana Arciniegas Galindo

Voluntad de todos

Señor Director:

Me refiero su editorial dominical ‘Ver el panorama’. Es un panorama complejo pero prometedor. De lo que se trata es de que las voluntades y los esfuerzos para que a esta nación llegue la paz sean superiores a los intereses políticos y a los rencores. El camino aún es largo; la implementación de los acuerdos es tal vez más difícil que haber llegado a ellos, pero ya están las herramientas. No se puede fracasar, por ejemplo, en la instalación de las zonas de concentración, ni en reparación ni en justicia. Son asuntos que necesitan políticas de Estado. Y, en resumen, voluntad de todos, no aferrarse a cosas pequeñas. Hemos avanzado mucho y no podemos retroceder, pues otra oportunidad como esta no se da silvestre.

Carmen Rosa Novoa

Que hagan goles aquí

Señor Director:

Con frecuencia tenemos conocimiento, por las noticias deportivas radiales, periodísticas y televisivas, de que nuestros seleccionados del fútbol de mayores hacen permanentemente goles: Falcao en Francia, James en España, Muriel y Cuadrado en Italia, etc., pero, curiosamente, llegan las fechas de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 y no ocurre lo mismo cuando juegan con la Selección. Ojalá, ahora que se aproximan dos fechas más en el mes de marzo, esos jugadores se destaquen en el país con su Selección y se luzcan aquí como lo hacen en sus respectivos clubes y, de paso, le den recuperación en la puntuación.

Roberto Plata Torres

Guerra a los corruptos

Señor Director:

Por la paz, para hacerla posible, Colombia debe hacer la guerra contra los corruptos, contra quienes se devoran los recursos públicos a cambio de permitir cualquier avance. Las necesidades nacionales son gigantescas. La corrupción es el peor lastre para el progreso y la equidad. Esta pesada reforma tributaria, necesaria pero que tanto nos duele, no puede quedar a merced de esos ladrones. Ojalá la ciudadanía reaccione, pues nuestra tolerancia solo ha sido buena para los abusadores.

Ricardo Alarcón Gutiérrez

