El huracán Trump

Señor Director:

El gobierno del presidente Donald Trump llegó hace solo diez días, como un huracán, arrasando con todo lo que encuentra a su paso. Por ahora, tratados comerciales internacionales; la construcción de muros limítrofes con México y el veto del ingreso a su país de inmigrantes musulmanes, cumpliendo sus promesas de campaña electoral. Una gran mayoría de norteamericanos lamentan y protestan hoy por esta ‘destrucción’, mas ni modo de quejarse, pues con su votación electoral les pasó lo mismo que a nosotros los colombianos con el plebiscito por la paz. A Estados Unidos y al mundo solo nos resta esperar a ver qué más nos dejarán los coletazos de este impredecible huracán.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

* * * *

Señor Director:

En referencia a su editorial ‘La pesadilla americana’ (31-1-2017), imagino que ya un gran número de electores de Donald Trump se estarán arrepintiendo. Porque lo que está pasando en las primeras de cambio no se lo esperaban de tal magnitud. Además, ya con protestas en otros países. Esto pinta mal. Por el racismo, como de 50 años atrás; por la división dentro de su propio país, por el atropello que comienza contra la justicia, porque llegó a arrasar con las conquistas sociales... Los pueblos votan emocionalmente, lo malo es que después es tarde para arrepentirse.

José Francisco Piñeres

Control de chimeneas

Señor Director:

El próximo 2 de febrero será día sin carro en Bogotá, como contribución a la descontaminación ambiental, beneficio a cambio del cual se generan innumerables perjuicios en diversos sectores. Sin embargo, las autoridades no controlan el tráfico de las ‘chimeneas’ que transitan por las vías, en particular por la avenida Boyacá, y sin que a centenares de carrotanques, tractomulas y camiones de alto tonelaje se les fijen determinados horarios, como lo hacen en varias ciudades del mundo, lo cual contribuiría a un mayor flujo vehicular y no al que estamos sometidos con pico y placa, y a evitar el deterioro de las vías, por lo todo cual tenemos que pagar, además, de Soat, revisión técnico-mecánica, seguros y combustibles recargados de impuestos.

Jaime Tolosa Ospina

Ejemplo para la juventud

Señor Director:

Su editorial (30-1-2017) exalta la noble labor que sigue desempeñando el tenista suizo Roger Federer, de 35 años, por su valiosa resiliencia -igual a la del español Rafael Nadal, con quien protagonizó la final del primer ‘grand slam’ del 2017 en el tenis mundial–. No se pronosticaba esta final en el Abierto de Australia 2017, donde estaban gigantes como el escocés Andy Murray o el serbio Novak Djokovic. Este es un ejemplo para la juventud, pues cuando se unen el conocimiento –fundamentado en la experiencia– con la emoción de superarse, la pasión resultante es el motor que activa las neuronas para seguir brillando, como es el caso de estos nobles caballeros.

Diego Casabianca Escallón

______________________________________________________________

opinion@eltiempo.com - @OpinionET