Buscando la melodía

Conocí a Baudilio Cuama a través del profesor Jesús Glay en el Encuentro de la Cultura, que organiza la Universidad del Valle en Buenaventura, y quedé maravillado por aquel concierto memorable que me dejó algunas enseñanzas musicales.

El grupo que dirigía el músico y ‘luthier’ Cuama, oriundo de la vereda El Tigre en Buenaventura, estaba conformado por tres marimbas, un bombo, cununos, guasa y voces.



La primera marimba, de origen tradicional, y que es afinada por la voz de las cantaoras reflejan los sonidos de los ríos y la selva. La segunda marimba estaba temperada a la usanza de la escala musical occidental, y la tercera permitía ejecutar los acordes armónicos menores de la que está hecha buena parte de la música de origen africana.



En aquella ocasión el maestro Cuama y sus hijos, que son también músicos, interpretaron currulaos, bundes y aguabajos, pero también, cumbias, sones y guaguancós.



Fue un concierto memorable que me hubiera gustado lo escucharan los puristas de la música del Pacífico y de la salsa, que nunca han comprendido que la música de los dos litorales pertenecen a la misma herencia cultural y están unidas por el tambor africano.



La música del Caribe, si se quiere, tuvo un desarrollo mayor, debido al proceso migratorio de músicos cubanos, boricuas y dominicanos a Nueva York y su fusión con el jazz, que se hacía en la Gran Manzana.



La música del Pacífico, por su posición mediterránea y su abandono total, quedó en estado puro y no se contagió de otras músicas.



¿Cuál fue la enseñanza de aquel concierto memorable del maestro Cuama?



Al unir la marimba tradicional con la marimba temperada y la armónica, el maestro Cuama nos enseñaba que la música del Caribe y el Pacífico son hermanas culturalmente.



Esta experiencia musical no es nueva. Lo que sucede es que los puristas de la música no tienen oído, por no decir que no tienen memoria musical, y como expertos monocultivistas, se casan con un solo sonido o con un solo músico.



El tema de la relación entre la música del Pacífico y el Caribe viene de atrás, de Peregoyo y su combo vacaná, que nunca hizo diferencias entre la música de los dos mares, o de Jairo Varela y Alexis Lozano en sus inicios musicales, donde introdujeron en sus primeros temas salseros, atmósferas, sonidos y armonías propias de la región Pacífico.



En Cali, donde la música del Pacífico y la del Caribe van por caminos distintos, se deberían buscar puntos de encuentro, vasos comunicantes, para de esta manera enriquecer la música salsera que necesita una renovación y visibilizar la música del Pacífico que trae entre sus acordes los sonidos primitivos de la selva.



Para esto se necesitan buenos compositores, músicos y arreglistas, que los tenemos, pero que por el bendito ‘calibanismo’ cultural que se expresa no solo en la música sino también en el resto de las artes, somos ciegos ante nuestro rico potencial musical



Ojalá el concierto a tres marimbas lo repita el maestro Baudilio Cuama para encontrar de nuevo la melodía, y no quedarse en el eterno debate musical de si ‘Songo le dio a Borondongo’, que divide y polariza.



Después de escuchar a Baudilio Cuama he soñado con escuchar una orquesta con piano, trombones, marimbas, congas, timbales, cununos, güiros, maracas y guasá, y que sea dirigido por José Aguirre, Justo Almario, Edy Martínez y Hugo Candelario.



Como dice Tito Rodríguez, el inolvidable, sigamos buscando la melodía.





Nota bene: El maestro Baudilio Cuama será homenajeado en el XXII festival de música del Pacífico Petronio Álvarez que se llevará a cabo en Cali del 15 al 19 de agosto.







