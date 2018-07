El homenaje de Nicky Jam a los latinos en la clausura del Mundial 

15 de julio 2018 , 10:14 a.m.

La clausura del Mundial de Rusia de 2018 comenzó media hora antes del pitazo que dio inicio al partido final entre Francia y Croacia.



El primero en salir a la escena conformada por cientos de bailarines fue Nicky Jam, el autor y compositor de la canción de la Copa del Mundo, 'Live it up', que interpreta junto a Will Smith y Era Istrefi.



Sin embargo, fuera de lo previsto, el reguetonero entró al terreno de Luzhniki para hacer bailar a la afición interpretando la canción 'X' en español, la misma que canta junto al colombiano J. Balvin.

Y cuando se pensaba que este era un gran homenaje a la música latina, las cámaras enfocaron enfocaron el traje que llevaba puesto el artista, una camiseta con el rosto de J. Balvin.



Así estuvieron homenajeados los latinos en el broche final del Mundial con una canción interpretada en español. Y los colombianos, con la fotografía y la música de un artista nacional.

"Has dicho que los equipos latinos ya están todos eliminados. Los latinos estamos aquí. No nos hemos ido", aseguró Nicky Jam, en castellano, antes del inicio de la clausura a los medios de comunicación.

Jam, de padre puertorriqueño y madre dominicana, admitió que esta era una de las actuaciones más importantes de su vida, pero que lo único que quería era que al final la gente disfrutara y dijera "Nicky ofreció un buen espectáculo y representó bien a los latinos", comentó.



Por su parte J. Balvin, escribió en su Instagram al respecto: "Te amooooooo @nickyjampr lo logramos. X en el mundial, llevarme contigo en la camiseta es una muestra de tu generosidad y tu grandeza. ", aseguró.



