Violinista de protestas en Venezuela habría sido golpeado y quemado

Humberto Arteaga, hermano del violinista Wuilly Arteaga, denunció que su hermano ha sufrido tratos crueles durante su reclusión en un recinto de la Guardia Nacional Bolivariana.



Arteaga dijo a la periodista Carla Angola que al joven músico lo golpearon y los militares le quemaron varias partes de su cuerpo, no detalló cuáles.

También denunció que a más de 15 días de su detención no ha sido liberado y eso sería por una orden directa del gobierno. Se preguntó cómo es que está detenido cuando lo único que ha hecho es tratar de darle a Venezuela felicidad con su violín.



El abogado Alfredo Romero, quien lleva el caso del músico, informó hace semanas que Arteaga fue golpeado con su violín en la cabeza y eso habría provocado que no escuchara por un oído. También detalló que al joven le quemaron parte de su cabello.



Varias figuras políticas y del mundo artístico han solicitado la libertad de Arteaga, entre estos Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch para las América.El violinista espera que un tribunal acepte los fiadores que pidió para darle libertad condicional.

EL NACIONAL DE CARACAS / GDA