En Colombia, venezolanos cuestionaron legitimidad de la jornada

Cientos de venezolanos se manifestaron ayer en varias ciudades colombianas para rechazar las elecciones presidenciales de su país, que consideran “fraudulentas” y para solicitar acciones más contundentes de los organismos internacionales.“¡Fuera, Maduro dictador! ¡Esta votación es todo un fraude!”, fue la consigna de un grupo de venezolanos que se concentró en el sector del malecón del río Pamplonita, en la ciudad de Cúcuta.

“La situación de mi país es muy grave y necesitamos un cambio. Lo único que pedimos es que se vaya Maduro y que estas elecciones se realicen con las garantías necesarias, con una oposición libre y con veedores internacionales. Es muy triste ver esos episodios de hambre, esos compatriotas que se mueren esperando las medicinas en los hospitales”, indicó Eduardo Espinel, integrante del colectivo Venezolanos en Cúcuta.



A medida que este caraqueño elevaba su voz de protesta contra estos comicios, también invitaba a los transeúntes a firmar una declaración que en los próximos días será radicada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de solicitar acciones urgentes contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Una movilización similar se desarrolló en las calles de Bucaramanga. Cerca de 300 venezolanos se congregaron en varios sectores residenciales de la ciudad para calificar de fraudulento el proceso electoral. Según voceros de esta protesta, una sensación de incertidumbre reina entre sus compatriotas residentes en el país, pues no saben si la violencia se podría recrudecer después del resultado de las presidenciales.



“Hoy no hay elecciones en mi país. Salimos a las calles a rechazar este evento, porque la gente vive con miedo y con hambre, y así no se puede forjar una democracia”, puntualizó Alba Pereira, líder de la comunidad de venezolanos en la capital santandereana.



Las movilizaciones también tuvieron lugar en Medellín, donde más de 300 venezolanos se concentraron en el Parque De las Luces, y en Bogotá, donde se reunieron en el monumento a Los Héroes. Además, en Cali los ciudadanos se concentraron frente a la iglesia La Ermita.



