No hay billetes pero sobra ingenio en las playas de Venezuela

Federico Parra / AFP

'Hojilla', el popular cuida carros de la playa, quien siempre lleva un silbato en el cuello sobre su chaleco fosforescente, también está afectado: "Hoy casi todos me han dicho: 'Mira negro, no tenemos efectivo'. A veces me pagan con una cerveza, un cigarro o un sanguchito. Ahí remedio algo para no quedarme liso, sin nada", dice este hombre de 49 años.