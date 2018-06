Tribunal Supremo en exilio anula elecciones en Venezuela

El Tribunal Supremo venezolano "en el exilio" declaró este miércoles nulas las elecciones presidenciales de mayo pasado, en las que fue reelegido el presidente Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025, y pidió a la Fiscalía General investigar a la autoridad electoral de ese país.



El magistrado Antonio Marval expresó este miércoles que los miembros del Tribunal Supremo que se vieron obligados a salir del país, tras ser nombrados por el Parlamento, de mayoría opositora, y residen ahora en el exterior, ordenaron la "anulación" de los comicios e investigar a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) por "fraude cometido en el sistema electoral".

Ordena, además, iniciar investigaciones para establecer la "responsabilidad penal" de los directivos del CNE por "los presuntos delitos electorales". Maduro ganó las elecciones con más de seis millones de votos, más de cuatro millones que el segundo, el exgobernador Henri Falcón, en unos comicios que registraron una abstención de cerca del 54 %, una de las más altas de la historia del país.



Falcón no ha reconocido el resultado y diez días después introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela un recurso para impugnar las presidenciales que todavía no ha recibido respuesta.



Los magistrados del TSJ "en el exilio", y al que autocalifican de "legítimo", urgen además a la Asamblea Nacional que inicie el proceso de selección y designación de nuevos rectores del CNE, "garantizando árbitros idóneos e imparciales, no vinculados a organizaciones con fines políticos".

Instruye, de igual forma, implementar un sistema de votación y escrutinio "manual", con preeminencia del voto físico o papeleta electoral, en el que el uso de la tecnología "sea auxiliar y solo en beneficio de la celeridad, publicidad, transparencia y eficiencia del voto".



El texto de la resolución insta además a la "depuración y actualización" del Registro Nacional Electoral antes de realizar cualquier otra elección, argumentando su "inconsistencia".



Por otro lado, ordena la participación "obligatoria" en este proceso de depuración, de las universidades, los partidos políticos, los grupos de electores y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.



La resolución de Tribunal "en el exilio" está firmada por los magistrados Rommel Rafael Gil, Domingo Javier Salgado, Álvaro Fernando Rafael Marín e Idelfonso Ofill Pino.



EFE