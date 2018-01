Tras operativo contra Óscar Pérez, exigen a Maduro entrega de cuerpos

Entre denuncias de “ejecución extrajudicial”, familiares y grupos de derechos humanos exigieron el miércoles la entrega de los cuerpos del piloto sublevado Óscar Pérez, protagonista de sonadas acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, y de los otros seis abatidos en una operativo de seguridad.



Desde temprano, el acceso a la Morgue de Bello Monte, la principal de Caracas, fue restringido por cercos de efectivos armados y con escudos.

Aura Pérez, tía del exagente policial de 36 años, ingresó al sitio para reclamar el cuerpo. “Vine a reconocer el cuerpo de mi sobrino y exigir que me lo entreguen. Lo enterraremos aquí en Caracas, donde nació”, dijo.



El martes, la esposa de Pérez, Dana Vivas, exigió en Twitter al Gobierno “que permita identificar el cuerpo” a la familia, y señaló que no autorizaban su cremación.



“Pido encarecidamente (...) al presidente Maduro, con todo mi dolor y el de mi familia, que, por favor, por el derecho que nos corresponde, se respete nuestro dolor y dejen de obstruir, y nos entreguen el cuerpo de mi hijo”, clamó el miércoles llorosa Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini.



Rodeada de una comisión de parlamentarios opositores que investiga los hechos, Agostini sostuvo que su hijo “murió como un héroe” y que se enroló en el grupo de Pérez –señalado por el Gobierno de “terrorista”– por la grave situación del país.



“Mamá, esto está mal, me da coraje, me da impotencia que el pueblo de Venezuela esté lleno de miedo, pero, así tenga que dejar mi vida, voy a ir a luchar por mi país”, repitió la mujer las palabras que su hijo le dijo en diciembre.



El operativo se desarrolló a las afueras de Caracas siete meses después de que Pérez atacó desde un helicóptero edificios gubernamentales, en medio de una ola de protestas que dejó unos 125 muertos.



Familiares, parlamentarios y activistas de derechos humanos lamentaron que el hermetismo haya marcado el caso.



“La respuesta que recibimos fue que no se van a entregar los cuerpos porque están a la orden de un tribunal militar”, dijo el diputado opositor Winston Flores, quien agregó que las autoridades “no han querido entregar el informe de la autopsia”. “Hubo un ajusticiamiento extrajudicial, y queremos comprobarlo”, aseguró.



En videos que difundió en Instagram durante la operación, Pérez afirmó que las autoridades les estaban disparando pese a que él y sus hombres querían entregarse.

La diputada opositora Manuela Bolívar acusa “una serie de irregularidades” y afirma que el “silencio” responde a “un homicidio a personas que estaban demandando entregarse” y los “cuerpos de seguridad continuaron hasta darle muerte”.



Pero el ministro de Interior, general Néstor Reverol, afirmó que cuando se negociaba la entrega, el “grupo terrorista” atacó a las fuerzas de seguridad, matando a dos policías e hiriendo a otros ocho, tras lo que hubo un “enfrentamiento armado”.

Nueva ronda de diálogo para este jueves, en incertidumbre

La muerte de Óscar Pérez pone en vilo la ronda de negociaciones pactada para este jueves en República Dominicana entre el gobierno y la oposición, luego de que un alto funcionario insinuó que delegados opositores delataron al piloto.



“Nos parece inaceptable, y así lo rechazamos, que se quiera enlodar un proceso que se ha llevado con tanto esfuerzo con acusaciones irresponsables y falsas”, señaló la coalición opositora Mesa de la Unidad (MUD) en una carta dirigida ayer al presidente dominicano, Danilo Medina.



Al confirmar que Pérez fue abatido, el ministro de Defensa, general Néstor Reverol, aseguró que dirigentes de la MUD colaboraron para ubicar al exagente. Diosdado Cabello aseguró en la noche del miércoles tener información según la cual la oposición planea no asistirá.



AFP