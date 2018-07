Empleados universitarios venezolanos se unen a protestas de enfermeras

Los trabajadores universitarios comenzaron este lunes a protestar, luego de convocar a jornadas de paro en las últimas dos semanas, para exigir mejores salarios, una demanda que vienen haciendo las enfermeras, médicos y obreros del sector salud desde el pasado 25 de junio en medio de la grave crisis económica del país.

Tras celebrar una asamblea en la principal institución de educación superior del país, la Universidad Central de Venezuela (UCV), a la que acudieron cientos de personas, el presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, una organización afín al chavismo, Eduardo Sánchez, llamó a protestas "interdiarias" por mejores salarios.



Sánchez que fue insistente en que la exigencia "va más allá" de las diferencias políticas, porque en el lugar se encontraban "chavistas, opositores" y aquellos que no tienen parcialidad política, indicó que también llamaban a "paralizaciones de actividades".



"Salgan a las calles con sus pancartas (...) con sus acciones de calle a repudiar un tabulador salarial que nos somete al hambre, el miércoles todos los que están aquí y los que puedan venir y no vinieron hoy concentrémonos en el Ministerio de Educación Universitaria pidiendo la salida del ministro (Hugbel Roa)", dijo durante la asamblea.

"Y el jueves y el viernes decretemos 48 horas de paro activo y no presencial también hasta el próximo lunes que saquemos el nuevo cronograma, que sepan los trabajadores del sector salud (...) que nosotros los apoyamos en su pelea", agregó al tiempo que indicó que estudian realizar una concentración en la sede de la Vicepresidencia "con todos los que tienen hambre en este país".



Tras la asamblea de trabajadores, un pequeño grupo bloqueó una de las principales avenidas y autopistas de Caracas, en el centro de la ciudad. Desde esa protesta, Morita Velásquez, una trabajadora del sector universitario, dijo al canal en línea VIVOplay, que "las acciones sindicales continuarán" porque "nadie vive con un salario de hambre, con 400.000 bolívares (entre 3,47 0,16 dólares según la tasa de cambio oficial que se use) semanales un trabajador obrero no puede vivir".



Asimismo, los profesores de la Universidad de Carabobo, en el centro del país, se concentraron en las cercanías de la Gobernación de ese estado para pedir respuestas a los reclamos que hacen por sus salarios. Los docentes coreaban consignas y tenían pancartas en las que podía leerse: "Señor gobernador (Rafael Lacava) exigimos respeto y sueldos dignos ya".



EFE