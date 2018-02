Tillerson plantea una posible intervención militar en Venezuela

El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, planteó la posibilidad de que militares venezolanos decidan derrocar al presidente Nicolás Maduro, aunque aclaró que no sabe si eso va a ocurrir.

En un discurso en la Universidad de Texas, en Austin, horas antes de un viaje a México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica, insistió en que el gobierno de Trump no promueve un “cambio de régimen” en Venezuela, pero destacó que sería “más fácil” si Maduro decide abandonar el poder.



Tillerson predijo que habrá “un cambio” en Venezuela y destacó que EE. UU. desea que sea pacífico. “En la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo”, sostuvo. “Si este será el caso o no, no lo sé”.



Tillerson dijo que Maduro debe respetar la Constitución, y, si las cosas se ponen complicadas para el mandatario venezolano, agregó: “Estoy seguro de que tiene algunos amigos en Cuba que le darán una linda casa en la playa”. Además, señaló que el gobierno de Venezuela es un “régimen corrupto y hostil” y que EE. UU. seguirá ejerciendo presión sobre ese gobierno.



Más adelante, Tillerson advirtió a los países del sur de una dependencia excesiva en sus lazos económicos con China y argumentó que la región no necesita nuevos poderes imperiales. “China se está estableciendo en América Latina. Está usando el poder económico para llevar a la región bajo su órbita; la pregunta es a qué precio”, agregó.



Según el secretario de Estado, ahora China es el principal socio comercial de Chile, Argentina, Brasil y Perú, y remarcó que gobiernos responsables deben asegurar su soberanía ante “actores potencialmente prdoedares” que llegan a la región.



A una pregunta que le hicieron los estudiantes que asistieron al discurso, sobre por qué EE. UU. apoyó a Juan Orlando Hernández como presidente electo de Honduras aunque los técnicos de la OEA no lo reconocieron como vencedor, Tillerson dijo que “la posición de EE. UU. es la misma en todos los países; miramos a otras organizaciones que hicieron su evaluación de las elecciones y dijeron que fueron legítimas. La OEA llegó a una conclusión diferente, cambiaron su posición; eso debe preguntárselo a ellos”.

