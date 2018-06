‘Con las excarcelaciones, Maduro busca oxígeno’

“Es un acto de generosidad, de benevolencia, y espero que se entienda como tal”, dijo el presidente Nicolás Maduro al referirse a las excarcelaciones de presos políticos iniciadas el viernes pasado, que oficialmente suman 79 personas y con las cuales dice querer iniciar un proceso de “reconciliación nacional” tras la votación presidencial del pasado 20 de mayo.

El gesto, sin embargo, no es evaluado como un acto desinteresado y magnánimo –como lo calificó el canciller Jorge Arreaza–, sino como parte de una jugada política en la que el mandatario busca edulcorar su imagen tras su controversial reelección, apostando en el corto plazo por frenar nuevos intentos de sanciones a funcionarios de su gobierno o la profundización del cerco financiero que le ha prometido Washington (que comenzó con la prohibición a empresarios de transar o hacer negocios con Venezuela en octubre de 2017), así como la Unión Europea.



“Es evidente que está buscando mejorar la imagen que tiene por todo lo que ha pasado desde hace ya muchos años, entre esto la última elección no democrática del 20 de mayo”, dice a EL TIEMPO el profesor y politólogo Luis Salamanca. “Esta es básicamente una operación de maquillaje, de reoxigenamiento político”, puntualiza.



El tinte aleccionador que ha querido dar el régimen a los actos de excarcelación es una de las acciones que levanta más sospechas sobre la naturaleza de la decisión.



Se somete a los “liberados” a un sermón sobre justicia y reconciliación que se transmite por el sistema oficial de medios de comunicación y en el cual se les insta a “no volver a cometer actos de violencia política”, cuando la mayoría de los presos políticos no tienen juicios formalmente abiertos –por lo que no ha sido probado delito alguno–, no han sido presentados ante tribunales e, incluso, algunos contaban con boletas de excarcelación.

Tampoco todos los excarcelados califican como presos políticos, según señala la organización Foro Penal Venezolano, que se encarga de la defensa de estos casos.

Este organismo no gubernamental señala que apenas van 45 excarcelados, pues el gobierno ha incluido en la lista a por lo menos 20 presos por delitos comunes como agresión y hasta estafa.



El presidente Maduro ha señalado que quiere comenzar un proceso de “pacificación” en su país, pero el concepto tampoco es correcto, según explica Salamanca.



“Esta no era una gente alzada en armas contra el gobierno, ni siquiera eran reos, eran personas ilegítimamente privadas de su libertad. Sus detenciones son tan irregulares que el gobierno debería incluso indemnizar por tanto daño causado”, destaca el profesor, para quien esta movida de Maduro en poco o nada tendrá efecto sobre la imposición de sanciones que ya marchan contra el gobierno venezolano.



“Las sanciones siguen porque son la respuesta del mundo al carácter no democrático del gobierno”.

Un grupo de "presos políticos" llegó hoy a la sede de la Cancillería venezolana para recibir los beneficios procesales anunciados por el Gobierno de Nicolás Maduro. Foto: EFE

Al menos en lo inmediato, estas excarcelaciones no parecen frenar el ánimo de Washington de presionar al régimen venezolano, sobre el cual desplegó un fuerte 'lobby' durante el fin de semana para que Venezuela sea expulsada de la Organización de Estados Americanos y que el bloque desconozca las pasadas elecciones presidenciales.



Todavía resuena con fuerza el último informe del bloque regional que da cuenta de que el régimen de Nicolás Maduro ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los opositores políticos, incurriendo en torturas y tratos crueles a quienes apresa.



El régimen venezolano ha prometido nuevas excarcelaciones esta semana.



VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas

Liberados dicen que les incumplieron

Los excarcelados que fueron informados de la medida el sábado continuaron saliendo ayer, ante afirmaciones de ONG de que muchos de ellos estaban encerrados por otros motivos y entre las denuncias de los familiares de uno de los reos de que no se cumplió con su liberación.



En muchos casos, la libertad está condicionada, como decidió el Tribunal Supremo de Justicia, a un régimen de presentación cada 30 días, la prohibición de salida del país o de hacer declaraciones públicas.



EFE