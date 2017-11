'Salir fue una travesía peliculesca': Ledezma tras llegar a Colombia

El exalcalde opositor venezolano Antonio Ledezma, quien ingresó este viernes a Colombia tras escapar de su país del arresto domiciliario, envió un saludo al pueblo de Venezuela, invitó a no perder el ánimo y relató de manera muy breve los momentos de su huida a la vecina Colombia.



"Fue una travesía Peliculesca de más de 15 horas. Estamos hablando de pasar una lentitud de varios puestos entre la Guardia Nacional y la Policía, pero Dios es muy grande y logré llegar hasta acá", relató Ledezma a los periodistas en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, de la ciudad de Cúcuta, en sus primeras declaraciones al salir de su país.

Portando en alto una bandera de Venezuela, aseguró que su fuga fue "una travesía peliculesca porque pasamos más de 29 puestos entre guardias nacionales y policías".



Ante los medios de comunicación que se agolparon en el aeropuerto, el opositor le pidió comprensión a su familia por el escape que protagonizó. "Dios es muy grande. Le pido comprensión a mi esposa y a mis hijas que han sufrido mucho porque han tenido horas de angustia sin saber en dónde estaba porque esto lo consulté solo con mi conciencia", aseguró.



Al hacer un llamado a sus compatriotas, Ledezma solicitó "mantener las banderas que significan la dignidad de un pueblo que ha perdido la comida, el efectivo y no tiene dinero ni para comprar una empanada, pero que no pierde el decoro. Esa es la gran virtud que hoy adorna al pueblo venezolano".



Al pedirle que cuál era el mensaje para el gobierno de Nicolás Maduro, el líder opositor aseguró: "A Maduro le digo que es hora que se haga a un costado. Que permita un gobierno de transición. Maduro no puede seguir torturando al pueblo de Venezuela. Nos está matando de hambre a todos". Y continuó: "Mi voz se suma a la cantidad de venezolanos que han pedido ayuda a Colombia. ¡Gracias Colombia!"



El diario venezolano 'El Nacional' reseñó en su página web que el opositor, fundador de la formación Alianza Bravo Pueblo (ABP), "escapó en la madrugada de este viernes por la frontera hacia Colombia" y "tendría como destino final un país europeo".



Ledezma, que fue detenido el 19 de febrero de 2015 y enviado a la cárcel militar de Ramo Verde, fue remitido a su casa por razones de salud dos meses después, donde se mantuvo preso e imposibilitado de expresarse públicamente.



Por su parte, Migración Colombia confirmó que el alcalde metropolitano de Caracas ingresó al país en la mañana de este viernes.



La autoridad agregó que "el señor Ledezma ingresó al territorio colombiano vía terrestre por el Puente Internacional Simón Bolívar, de la población de Villa del Rosario, e hizo su correspondiente trámite migratorio ante las autoridades colombianas, de conformidad con la normatividad migratoria".



Antes de abordar un avión en Cúcuta con rumbo desconocido, el opositor Ledezma señaló que "cualquier destino es bueno para luchar por la libertad de Venezuela. La brújula mía tiene varios destinos. Sin embargo, algunos medios colombianos aseguran que Antonio Ledezma se dirigiría a España en donde se encuentra su esposa, Mitzy Capriles, aunque por el momento no hay confirmación al respecto.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de EFE.​