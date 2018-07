Presos políticos inician motín en sede de inteligencia venezolana

Un grupo de los considerados "presos políticos" venezolanos inició este lunes en la noche un nuevo motín dentro de los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas para denunciar los maltratos que supuestamente sufren en su reclusión y exigir la mediación de la Fiscalía.



​Un vídeo difundido en las redes sociales muestra al policía Fred Mavares, quien permanece detenido hace dos años pese a contar con boleta de excarcelación según sus abogados, en lo que parece ser la escena de la protesta en los calabozos.

"No hay negociación, ya no vamos a hablar con ningún comisario del Sebin (sino) directamente con Fiscalía", advierte Mavares en su declaración, compartida por medios locales.



"Si se produce una masacre hacemos responsables a la autoridades del Estado que fueron los que han hecho caso omiso a todas las situaciones y las aberraciones que están ocurriendo aquí en el Sebin", prosigue Mavares, considerado uno de los "presos políticos" del país.



Subrayó que los reclusos alzados, sin precisar cuántos son ni cómo se llaman, no cederán en sus peticiones hasta conseguir una respuesta del Ministerio Público. Algunos familiares de los internos acudieron a la sede del Sebin en la que ocurre el motín para buscar información sobre el estado de salud de los presos.



Yaneth Carvajal, esposa de uno de los privados de libertad, dijo que tiene dos meses sin ver a su marido -al que un tribunal le otorgó la libertad el pasado 18 de abril y aún sigue tras las rejas- y está preocupada pues, aseguró, vio entrar ambulancias a la sede policial.



Asimismo, Ana Zambrano, madre de Mavares, dijo a periodistas que su hijo está enfermo por lo que criticó que las autoridades del centro de reclusión no brinden información sobre la situación dentro de los calabozos.

Dentro del Sebin hay 10 personas recluidas por disentir con el Gobierno FACEBOOK

TWITTER

"Responsabilizo al Gobierno, porque esto está sucediendo desde hace meses, ¿hasta cuándo van a esperar?, que vengan y se mueran ahí de tantas enfermedades que tienen (...) yo temo por todos ellos ahí", dijo.



Entre el 16 y el 18 de mayo se registró otro motín en estos calabozos y contó con la participación de otros "presos políticos", algunos de ellos liberados luego en el marco de un plan de reconciliación que promueve el Ejecutivo de Nicolás Maduro.



El abogado Alfredo Romero, director de la organización que lidera la defensa de los "presos políticos", indicó a través de Twitter que dentro del Sebin hay 10 personas recluidas por disentir con el Gobierno que llevan 55 días "incomunicados (Sin visitas de familiares ni abogados)".



EFE