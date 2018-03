Posponen para mayo la elección presidencial en Venezuela

La elección presidencial de Venezuela fue pospuesta para la segunda quincena de mayo, desde el 22 de abril, tras un acuerdo alcanzado entre algunos partidos de oposición y representantes del Gobierno y que fue anunciado por el árbitro electoral.

Esta elección se hará en simultáneo con las de consejos legislativos estadales y municipales, según el acuerdo leído en un acto en el Consejo Nacional Electoral.



"Se propone que se realicen de manera simultánea las elecciones para presidente de la república, de consejos legislativos estadales y de consejos municipales en la segunda quincena del mes de mayo de 2018", dice el acuerdo leído por un moderador del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La presidenta del organismo, Tibisay Lucena, dijo que la fecha definitiva será discutida a partir del acuerdo.



Por su parte, el jefe de campaña del chavismo y ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, confirmó el anuncio y señaló que "el evento electoral presidencial ha quedado establecido así en el acuerdo para la segunda quincena del próximo mes de mayo de 2018. No hay otra alternativa, la única opción es el voto".



Además Rodríguez afirmó que el "acuerdo" forma parte de lo convenido en las negociaciones desarrolladas en República Dominicana.



No obstante, la oposición ha dicho que nunca se llegó a ningún acuerdo, por lo que la coalición Mesa de la Unidad (MUD) decidió la semana pasada no participar en las elecciones adelantadas.

El chavista disidente Henri Falcón, un exgobernador de estado y militar retirado, es el candidato de más peso que se ha inscrito para la contienda, desobedeciendo la decisión de la MUD, junto con un puñado de aspirantes.

"Dejamos claro que esto no es un asunto de un mes más sino de respeto absoluto a la Constitución", dijo tras el anuncio el dirigente político opositor Andrés Velásquez en Twitter, que apoyó el boicot de la coalición opositora.

Noticia en desarrollo…



REUTERS, AFP y EFE