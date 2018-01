Hija de colombianos murió en el ataque contra expolicía venezolano

“Quiero salir corriendo por la calle para pedir que me la entreguen, la quiero aquí conmigo, enterrarla aquí en San Cristóbal”, repite empapada en llanto Faride Mantilla, de 63 años.



Han transcurrido seis días desde el operativo de los cuerpos de seguridad venezolanos contra el policía rebelde Óscar Pérez, y el cuerpo de su hija Andreína Ramírez no ha sido entregado a sus familiares, quienes aseguran que se trata de una maniobra del gobierno para “hacernos sufrir”.

Los familiares de la joven de 30 años aún no salen del asombro de enterarse de que su hija se encontraba dentro del chalet con Pérez y cuatro personas más.



“Me la quitaron. No sé por qué le hicieron eso; mi Dios es justo, y ellos tienen que pagar. No confío en la justicia de aquí, la justicia es ellos, mire lo que hacen”, señala la madre de la joven que estudiaba odontología.



Los padres de Andreína llegaron a Venezuela hace 40 años, provenientes de Norte de Santander. “Todos nos veníamos a trabajar porque cualquier cosa que uno ganara era mucha plata. No nos hemos ido porque creemos que las cosas van a cambiar, este país lo adoptamos como nuestro y nos duele lo que pasa”, dijo Faride.



Antes de morir, Andreína alcanzó a enviar mensajes a su familia: “Pidió perdón, nos dijo que nos amaba mucho y a las amigas les envió mensajes en los que les pedía que la ayudaran. Ella se sintió atrapada, pero nunca imaginó que la iban a asesinar”, dijo su hermana Shirley.



Conoció a su esposo, Jairo Lugo, quien también murió en el operativo, cuando alquilaba teléfonos celulares cerca al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), en San Cristóbal.



“Con Jairo se conocieron en la sede del CICPC; él vino a hacer un curso, era sargento de la Guardia Nacional y pertenecía al Grupo de Acciones Especiales”, narró la hermana.



El lunes, después de recibir los mensajes de Andreína, vieron los videos que Óscar Pérez estaba enviando y reconocieron al esposo de la joven. Su hermana contó que “hasta que nuestra otra hermana, que está en Caracas, no pasó a reconocerla en la morgue, no nos convencimos de que estaba muerta. No creíamos nada. Ella no era ninguna terrorista, era un ángel, tenía una fundación y ayudaba a los niños de escasos recursos. Todavía no me cabe en la cabeza la manera como ella muere”. Ahora buscan ayuda para cubrir los gastos del traslado de Andreína, pero no saben si les entregarán su cuerpo.

ROSALINDA HERNÁNDEZ C.