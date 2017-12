Reiteran necesidad de canal humanitario ante negativa del chavismo

La organización venezolana Codevida, que agrupa a ONGs que trabajan por la salud, insistió este lunes en la necesidad urgente de que se abra un canal humanitario en el país caribeño, después de que el Gobierno de Nicolás Maduro haya vuelto a rechazar la entrada de alimentos y medicamentos donados por otros gobiernos.

En un comunicado, Codevida reitera "la existencia de una emergencia en Venezuela" que no deja de crecer y "pone en inminente peligro la vida y la integridad física y mental de millones de personas", sobre todo a las más afectadas por la "escasez prolongada de medicinas, insumos médicos y alimentos".



El texto cita también "la incapacidad de los servicios de salud para prestar una atención médica adecuada y el acentuado deterioro de las condiciones económicas", al tiempo que reafirma su petición de que se utilicen fondos de organizaciones internacionales como la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para paliar la situación.

En su nota de este lunes, Codevida afirma que el canal humanitario "no proviene de políticas extranjeras injerencistas", y dice que los medicamentos, tratamientos médicos y alimentos básicos que entrarían en el país si se pusiera en marcha son un "derecho" de los venezolanos que no puede estar "condicionado" a "los tiempos de las negociaciones".



"Los derechos a la salud y la vida no le pertenecen a ninguna de las partes en este proceso de negociación, sino única y exclusivamente a las personas, y como derechos humanos pueden exigirse al Gobierno nacional", remacha el comunicado.



EFE