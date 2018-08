Maduro le responde a Jaime Bayly por 'ocultar plan de atentado'

El escritor Jaime Bayly reveló en el programa de televisión que conduce en Estados Unidos que tenía conocimiento del atentado que se gestaba contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



El peruano dijo que sus fuentes le adelantaron que utilizarían drones para asesinar al mandatario venezolano en Caracas.

“Me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me conminaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso, pero fui y los escuché. Me dijeron: ‘El sábado vamos a matar a Maduro con drones, hemos probado los drones en Caracas, funcionan’. Y yo les dije: ‘hágale, vamos para adelante’”, dijo Bayly en su programa.

Jaime Bayly afirma que él "se enteró del plan durante la semana", que asistió a una reunión en Miami donde se informó del atentado. "Esta es una conspiración, y vendrán otras, cuyos autores son todos ex militares y ex policías venezolanos". pic.twitter.com/2h2IDUwoJG — Jorge Recio (@jorgeluisrecio) 7 de agosto de 2018

El conductor de "Bayly Show" dijo que los conspiradores son "sus amigos" y los tildó de "hombres de honor" porque se jugaron la vida en la operación. Bayly agregó que dicha conspiración reúne a policías y militares venezolanos.



"El grupo que está conspirando, mis amigos, son gente bastante competente. (Maduro) ya se llevó un primer susto. Van a venir más", aseguró Bayly.

Asimismo, Bayly también mencionó que sus fuentes de la Casa Blanca negaron una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela pero no descartan la ayuda "logística y tecnológica" a los rebeldes venezolanos.



“Tengo buenos amigos en Washington, en la Casa Blanca, y sé, de fuentes muy confiables que Trump no se va a meter en Venezuela, no va a intervenir […] Entonces los gringos van a tratar de ayudar a los rebeldes venezolanos, pero este es un problema que tienen que arreglar los propios venezolanos ahí dentro. Ahora bien, sí, con ayuda logística y tecnológica de los gringos”, continuó.



Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra el escritor y periodista peruano durante una extensa alocución en la que presentó lo que considera las "pruebas" del atentado en su contra. En su intervención, el mandatario puso el foco en el rol de Washington en el atentado en su contra.



"Más allá de los problemas de conducta de este presentador periodista [...] está la gravedad de que desde un canal de televisión de los Estados Unidos [...] se dice que se ha conocido previamente el intento de asesinato de un presidente de la República, que se apoya ese intento de asesinato, y que vendrán nuevos intentos", comentó.



"Es fácil que desde un canal de televisión de Estados Unidos se mande a matar a un presidente. ¿Qué pasaría si un periodista fanfarrón como este, desde una televisora de Venezuela, mandara a asesinar al presidente de Estados Unidos? Lo enjuiciaríamos, porque eso es un delito grave", agregó.

Durante su alocución, Nicolás Maduro también acusó a Jaime Bayly de ser un consumidor de drogas, a lo que el periodista respondió: "la verdad es que en otra época de mi vida, en mi primera y romántica juventud he probado algunas drogas y no me arrepiento. Cuando tenía 20 y 21 años me gustaba fumar marihuana, probé la cocaína y no me disgustó. Pero ahora a los 53 años me he emancipado de esas cosas".



"¿A qué se referirá el dictador repugnante cuando digo que tengo problemas de conducta? Él esperaría que me comporte como un periodista de canal público de Venezuela. Mi conducta es díscola y rebelde porque soy un periodista y escritor que no le tiene miedo a él ni a ningún dictador", continuó en su respuesta.

LO ÚLTIMO | VIDEO- Bayly responde a Maduro: "Es verdad que yo deseaba y sigo deseando que Maduro sea transportado cuanto antes, con diligencia a la vida de ultratumba y que se reúna allí con Chávez y Fidel Castro. Creo que esto sería de muy positivo valor para Venezuela" pic.twitter.com/1jkCzMA4Mr — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 9 de agosto de 2018

Para Jaime Bayly, si fuera cobarde en ningún momento habría optado por contar el lunes lo que sabía del intento de atentado contra Nicolás Maduro.



"La única manera de derrotar a la asquerosa dictadura venezolana será usando la fuerza. Cuando por fin haya un puñado de nobles, corajudos venezolanos que hagan uso de la fuerza será momento de aplaudirles", prosiguió.



En su programa del miércoles, Jaime Bayly negó estar detrás del plan del atentado. Dijo que solo escuchó a sus fuentes hablar del tema. Por último, negó tenerle miedo al mandatario venezolano.



"Este era Maduro atacándomoe en cadena nacional, como si eso fuera a insuflar miedo en mí, se equivoca, al contrario, espolea mi ánimo rebelde y mi determinación de pelear contra él hasta el final", concluyó.



EL COMERCIO (Perú) / GDA