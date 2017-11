Parlamento acusó a gobierno de Maduro de 'criminalizar' la protesta 

El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, acusó este martes al gobierno de Nicolás Maduro de “criminalizar” la protesta con el juicio abierto al diputado Freddy Guevara, refugiado en la embajada de Chile en Caracas.



En un acuerdo aprobado durante una sesión con presencia de diplomáticos de una veintena de países, el Legislativo rechazó “la criminalización de la protesta”, al condenar que se acuse a Guevara por unas 120 muertes ocurridas en protestas contra Maduro entre abril y julio.

El texto responsabiliza a los cuerpos de seguridad por los hechos de violencia y un “uso excesivo de la fuerza” para disolver las manifestaciones.



El lunes, la oficialista Asamblea Constituyente, que desde agosto rige el país como un suprapoder, autorizó enjuiciar a Guevara, vicepresidente del Parlamento, luego de que la corte suprema le pidió levantarle la inmunidad.



El Parlamento declaró “nulo” el acto de los constituyentes, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desconoce todas las decisiones de la cámara, a la que considera en desacato. Asimismo, el Parlamento acusó a la Constituyente de “usurpación de funciones”, al alegar que la ley otorga exclusivamente al Legislativo la potestad de allanar el fuero de sus integrantes.



A la sesión asistieron diplomáticos de EE. UU., Francia, Italia, España, Portugal, Chile, Argentina y Colombia, entre otros. Washington condenó el proceso contra Guevara. El Departamento de Estado lo consideró como una “medida extrema” que busca “cerrar espacios democráticos” y “criminalizar la disidencia”.



Por su parte, Guevara le dijo a Maduro que no será un “rehén más” de su gobierno. “Señor Nicolás Maduro, lamentablemente para usted, le digo que hemos tomado la decisión de no ofrecerle y no regalarle un rehén más que usted pueda usar para su tráfico humano de esperanza”, aseguró en un video.



Guevara, de 31 años y delfín del dirigente opositor Leopoldo López, está desde el sábado en la residencia del embajador chileno en Caracas en calidad de “huésped”. El Gobierno chileno se ha mostrado dispuesto a otorgarle asilo político si así lo solicita.

AFP