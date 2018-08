Parlamento pide a Maduro no quitar los cinco ceros al bolívar

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, pidió al Gobierno de Nicolás Maduro controlar la hiperinflación antes de poner en marcha una reconversión monetaria como la que se prevé para el 20 de agosto y con la que se quitarán cinco ceros al bolívar, la moneda nacional.



La Cámara aprobó, en una sesión que se vio interrumpida por un corte de energía eléctrica, un acuerdo que exige al Ejecutivo "la suspensión de manera inmediata del decreto presidencial N° 3.548 que establece una nueva reconversión monetaria".

El acuerdo del Legislativo que fue suscrito únicamente por diputados opositores demandó además "que se devuelva la autonomía al Banco Central y se tomen las medidas necesarias para controlar la hiperinflación" que padece la nación, y que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerrará el año en 1.000.000 por ciento.



"No existen las condiciones para implementar la logística de la nueva reconversión monetaria, por cuanto los sectores bancario y comercial disponen de 25 días, (...) para adecuarse a la nueva normativa, lo cual constituye una obligación de imposible cumplimiento", reza la declaración.



Los diputados subrayaron también como factores que impiden el éxito de la reconversión monetaria "la inexistencia" de los nuevos billetes para circular y "la magnitud de la operación para poner en circulación el nuevo cono" en el tiempo estimado por el chavismo gobernante.



"Como consecuencia de la hiperinflación, la nueva reconversión monetaria ya perdió su vigencia toda vez que no está acompañada de mecanismos de control inflacionario" y la medida "no tiene ningún efecto sobre las causas del problema hiperinflacionario y tampoco sobre la capacidad de compra de monedas y billetes", prosigue el escrito.



"El Gobierno tiene que tomar medidas serias, no esta sinvergüenzura de quitarle cinco ceros a la moneda (...), esta no es la salida, esto lo que está trayendo es más zozobra a los venezolanos", dijo en medio del debate el diputado Rafael Guzmán sobre esta medida que pretende facilitar las transacciones en el país caribeño. "El Gobierno sabe que esa reconversión es inaplicable", añadió.

Este nuevo bolívar "soberano" estará anclado en 'el petro', la criptomoneda creada por

Maduro anunció la semana pasada que su Gobierno postergó por segunda vez la reconversión monetaria pautada inicialmente para el 4 de junio, y que suprimirá al bolívar cinco ceros en vez de los tres que señaló en marzo cuando informó acerca de esta modificación.



Esta reconversión empezará a regir desde el 20 de agosto y, según el Gobierno venezolano, este nuevo bolívar "soberano" estará "anclado" en "el petro", la criptomoneda creada por Maduro y vetada por Estados Unidos.



El presidente también pidió a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) reformar la ley de cambios, que rige en el país desde 2003, y censar los vehículos automotores para promover el "uso racional" de la gasolina, tan barata que apenas un dólar basta para llenar más de 700 tanques de 40 litros.



Pero Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, tachó estas medidas como "aisladas" e "irresponsables", e insistió en que no frenarán la inflación y que, por el contrario, pueden "agravar el problema de escasez de efectivo".



EFE