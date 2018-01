En plan de ultimátum, oposición vuelve al diálogo con el chavismo

Este lunes, la oposición venezolana acudirá fragmentada a la mesa de diálogos instalada en República Dominicana, en plan de ultimátum.



Con el adelanto de la convocatoria a las elecciones presidenciales por el régimen de Nicolás Maduro, lo que queda de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) plantea esta jornada como crucial para lograr una salida política y pacífica a la crisis.

“Consideramos que el encuentro (de este lunes) representa una oportunidad definitiva para que el gobierno revise sus recientes decisiones y evite de esa manera que el país entre en un caos inmanejable”, expresaron ayer los representantes de la MUD por medio de un comunicado.



Por parte de la oposición, a la cita acudirán solo los representantes de los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, pues el partido de Voluntad Popular –liderado por Leopoldo López– dijo que se retira del encuentro “ante el incumplimiento del régimen de Maduro y la convocatoria a elecciones anticipadas convocada por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente”, aseguró el diputado de esa tolda Luis Florido.



En Venezuela, las expectativas en torno al diálogo son poco menos que modestas. Que una parte de la coalición opositora esté todavía dispuesta a participar en la mesa de diálogo demuestra que aún no alcanza una posición unitaria frente al proceso electoral que el régimen quiere empujar antes de abril.



“Estamos obligados a luchar en todos los terrenos”, dice el comunicado de la MUD, que no hace referencia al hecho de que los cancilleres de México y Chile también se negaron a continuar respaldando esa instancia. Los opositores tampoco se han pronunciado sobre el hecho de que parte de la comunidad internacional ha dicho no reconocer los resultados de dichas elecciones.



En el esfuerzo de tratar de mantener activas, al menos, sus tarjetas ante un eventual proceso electoral, los partidos Acción Democrática y Primero Justicia desplegaron operativos para recoger firmas este fin de semana a fin de “validarse” ante el Consejo Nacional Electoral.



Los ‘adecos’ han dicho que estarían dispuestos a participar en unas primarias para escoger un candidato unitario, para lo cual ha ofrecido su nombre el secretario general, Henry Ramos Allup, como precandidato.



La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conformada solo por oficialistas, decidió adelantar las presidenciales y exigió a cinco partidos opositores, entre ellos la MUD, revalidar sus nóminas de militancia para poder participar en los comicios.



Estas conversaciones comenzaron en diciembre pasado bajo el auspicio del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, con el acompañamiento de Chile, México, Nicaragua, Bolivia y San Vicente, además de las Granadinas.



Las partes tenían previsto volver a reunirse en Santo Domingo el pasado 18 de enero, pero la oposición no acudió al encuentro, por lo que el diálogo fue pospuesto para una nueva fecha.



Una de las razones invocadas por la oposición para no participar en la reunión radica en unas declaraciones del ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, quien dos días antes había asegurado haber obtenido de los negociadores antichavistas información para dar con el paradero del exinspector de policía Óscar Pérez, fallecido durante una acción policial.



Para la oposición, los aspectos centrales de este diálogo consisten en lograr garantías electorales para los comicios presidenciales de este año, la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran “presos políticos” y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el parlamento.



Entre tanto, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre sus funcionarios y el reconocimiento de la ANC, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.

¿Buscan acuerdo con EE. UU.?

El exembajador de Caracas ante la ONU Rafael Ramírez dijo ayer que el gobierno de Maduro busca lograr un acuerdo con EE. UU. “El Gobierno, de manera secreta, ha tratado de establecer algún tipo de pacto con el imperio. Emisarios especiales y ministros han ido al norte a ofrecer acuerdos”, reza una carta firmada por Ramírez y publicada por ‘Panorama’.

VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas (Venezuela)