Oposición venezolana saca a Falcón tras inscribirse a presidenciales

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) repudió hoy la decisión "unilateral" del ex gobernador Henri Falcón de inscribirse para las elecciones presidenciales del 22 de abril y consideró que con esta maniobra el político "se deslinda completamente" de la alianza opositora.

"Repudiamos la inscripción unilateral de Henri Falcón el día de hoy. Venezuela reclama Unidad y Democracia #27Feb", publico la MUD en su cuenta de Twitter.

Recordó que hoy la MUD "fijó su posición" para una "verdadera elección" en Venezuela en una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro y en la que exigió que la coalición sea habilitada como partido y una fecha electoral que debe "dar el margen suficiente para: garantizar, construir, y difundir adecuadamente las ofertas electorales".

Repudiamos la inscripción unilateral de @HenriFalconLara este martes 27.2. Venezuela reclama Unidad y Democracia — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 28 de febrero de 2018

Otras de las demandas fueron "permitir la conformación de una adecuada misión de observación internacional (...) dirigida por la ONU" y una nueva conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que "los rectores a designar" sean "fruto del consenso entre gobierno y oposición".



"Henri Falcón, con su inscripción para una farsa electoral, se deslinda completamente de la Unidad", afirmó la MUD en otro tuit.



Falcón anunció este miércoles que su candidatura podría retirarse si no se cumplen una serie de peticiones que hizo al CNE poco después de inscribirse y entre las que se encuentran el retraso de la fecha electoral y una observación internacional "imparcial, completa" a través de las Naciones Unidas.



La MUD reiteró que su "lucha es y seguirá siendo por el pueblo Venezolano para que haya elecciones verdaderamente libres y transparentes".



Las elecciones presidenciales en Venezuela, que tradicionalmente se celebran a fin de año, fueron adelantadas unilateralmente por el oficialismo. Una de las demandas de la oposición era hacerlas en el segundo semestre del año.



Falcón pidió además al CNE cumpla con reaseguros electorales y sugirió que podría abandonar la contienda "a mitad de camino" si la autoridad no los cumpliera.



Analistas habían dicho que Maduro necesitaba un rival importante para poder legitimar la elección. El presidente, que llegó al poder en el 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, retó el martes a sus opositores a competir el 22 de abril.



El mandatario, que a pesar de su baja popularidad podría ganar la contienda, dijo que si no se registraban era por orden del "imperio" estadounidense, al que acusa de estar atacando a Venezuela con una "guerra económica".



Falcón, un militar retirado que gobernó el estado Lara cuando integraba el movimiento de Chávez, ha criticado duramente la gestión de Maduro, a la que ha calificado de "desgobierno". "Nosotros venimos en este momento a hablar en nombre de millones de venezolanos que quieren una salida pacífica, una salida constitucional, democrática y electoral, aquellos que quieren un cambio para mejorar sus condiciones de vida", dijo.



El exgobernador llamó a Maduro "el candidato del hambre" en un discurso transmitido completo por la televisión estatal, que no suele dar espacio a los opositores al Gobierno.



El político de 56 años se lanzó a la contienda pese a que la coalición opositora Mesa de la Unidad (MUD), a la que se había sumado años atrás luego de romper con el oficialismo, anunció la semana pasada que no postularía un candidato por considerar el proceso electoral "fraudulento", "ilegítimo" y sin garantías.



El ahora candidato fue jefe de campaña del opositor Henrique Capriles en las elecciones presidenciales del 2013, en las que Maduro le ganó por una estrecha diferencia. Otros tres aspirantes, poco conocidos, inscribieron su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el cual cierra el plazo de postulaciones el martes a medianoche.



El Nacional Caracas GDA* Con Reuters