Oposición venezolana perderá más de 590.000 votos por diáspora

La diáspora venezolana perjudicará la cantidad de votos que podría sacar la oposición este año en las elecciones presidenciales, previstas para antes del 30 de abril.



Solo 110.000 venezolanos fuera del país están inscritos en sus respectivas dependencias consulares para sufragar lejos de casa, afirmó el periodista Eugenio Martínez, especializado en la fuente electoral.

Si se toma en cuenta la Consulta Popular realizada por la oposición el 16 de julio de 2017, en el extranjero hay casi 700.000 electores potenciales que votarían en contra del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, solo 110.000 son capaces de sufragar legalmente en los consulados.



Es por esta situación que la oposición perdería al menos 590.000 votos potenciales a su favor.



Debido a que se anunció que las elecciones presidenciales se realizarán en una fecha tan cercana, esto dificulta que la ola de venezolanos que ha migrado en los últimos años actualice sus datos en el Registro Electoral, mediante los consulados del gobierno dispuestos en el mundo. El 23 de enero, la Asamblea Nacional Constituyente decretó realizar la consulta en el primer cuatrimestre del año.

Consulados no están realizando trámites

Las autoridades consulares no han respondido a las solicitudes de actualización de datos de los venezolanos que salieron del país en los últimos tres años. Las instancias que representan al gobierno de Nicolás Maduro en el mundo afirman que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se ha comunicado para informar sobre los procedimientos referentes a los próximos comicios.



“Se les informa a los ciudadanos que el sistema de Registro Electoral está desactivado hasta nuevo aviso”, es la información que ofrecen casi todos los consulados venezolanos en el exterior, a pesar de que las presidenciales están a semanas de celebrarse.



“Los consulados siempre se escudan con escasez de información del CNE para no hacer los trámites o con supuesta falta de personal para realizar las inscripciones en el registro. El CNE no suele ser diligente en poner orden en esa discrecionalidad para los venezolanos en el exterior”, afirmó Martínez para El Nacional Web.



El especialista en procesos electorales señaló que gran parte de estos 110.000 venezolanos que pueden votar residen en Florida, donde no hay consulado activo. Recordó que en las elecciones anteriores, los venezolanos en Florida tuvieron que trasladarse a Washington o New Orleans para votar: aunque debido a esta medida muchos no pudieron ejercer su derecho.



“Es por esta razón que seguramente votarán menos de esos 110.000 venezolanos”, afirmó Martínez.



Recordó también que, en 2013, Nicolás Maduro ganó la contienda presidencial solo por 223.599 votos en contra de Henrique Capriles. “Si todos los venezolanos que están en el exterior hubiesen votado, Maduro no hubiese ganado. Es por esta razón que el chavismo no tiene interés en facilitarle el voto a los venezolanos que viven en el extranjero”, concluyó.

4 millones en el mundo

4’091.717 ciudadanos se encuentran fuera de Venezuela en la actualidad, según un estudio realizado por la empresa Consultores 21, entre noviembre y diciembre de 2017.



Si se considera acertada esta cifra, solo 2,75 % (110.000) de los venezolanos en el exterior podrán participar en las presidenciales.

No solo se debe ser venezolano, se debe ser legal

“Solo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que poseen residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela. Asimismo, podrán sufragar en el exterior los funcionarios y las funcionarias adscritos y adscritas a las embajadas, consulados y oficinas comerciales. El CNE determinará mediante reglamento el procedimiento para poder votar en el exterior”, se lee el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Esta ley fue reformada en 2009 por el oficialismo, cuando controlaba el Poder Legislativo.



Tras esta medida, las autoridades consulares no han permitido el voto de los venezolanos solo con mostrar la cédula de identidad; además, exigen otros documentos como pasaportes vigentes, visas, residencias legales y partidas de nacimiento: burocratizan los procesos.

Votos de venezolanos afuera serían decisivos

La encuestadora Delphos determinó que el 10 % de los inscritos en el Registro Electoral no están en Venezuela.



Félix Seijas, director de esta consultora, afirmó que la mayoría de los migrantes se van por motivos económicos y sociales que son consecuencia de las decisiones políticas del gobierno. Por ello, votarían en contra del proceso “revolucionario”.



Seijas lamentó que esta situación solo favorece al gobierno, porque se pierden votos en su contra.



“Esos votos debilitan únicamente a la oposición”, advirtió.



EL NACIONAL (Caracas) / GDA